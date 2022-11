La 51 de ani după ce dădaca ei a răpit-o, o femeie din Texas s-a reunit cu familia ei

La 51 de ani după ce dădaca ei a răpit-o când era bebeluş, în Texas, o femeie din Statele Unite s-a reunit cu familia ei, pe care a găsit-o cu ajutorul unui test ADN şi fără ajutorul forţelor de ordine sau al altor intervenţii externe, relatează ”The Guardian”.

Incredibila poveste despre dispariţia Melissei Highsmith s-a încheiat sâmbătă în Carolina de Sud, potrivit postului de televiziune din Charleston, WCIV, precum şi al unui comunicat de presă al familiei ei.

Highsmith avea un an în 1971 şi locuia în Fort Worth, Texas, când mama ei, Alta Apantenco, a publicat un anunţ în ziar prin care căuta o dădacă. Crescând-o singură pe Melissa şi având nevoie de o persoană care să aibă grijă de fiica ei în timp ce lucra, Apatenco a angajat o femeie care şi-a exprimat interesul pentru job fără a o întâlni vreodată personal, potrivit News.ro.

La un moment dat, colega de apartament a lui Apatenco a lăsat-o pe Melissa în grija dădacei, iar aceasta ar fi răpit-o şi nu a mai înapoiat-o familiei.

Familia Melissei a reclamat la poliţie dispariţia copilei, dar deşi a trecut mai bine de jumătate de secol de atunci, Melissa nu a fost uitată. Membrii famileii au organizat şi petreceri cu ocazia aniversării ei în fiecare an, în luna noiembrie. Mai recent, ei au creat o pagină de Facebook denumită ”Să o găsim pe Mellissa Highsmith” (”Finding Melissa Highsmith” în limba engleză) şi au solicitat ajutor pentru a-şi găsi ruda dispărută.

În luna septembrie, cei dragi Melissei au primit un pont anonim că femeia s-ar afla în împrejurimile oraşului Charleston, care este la mai mult de 1.770 de kilometri de Fort Worth, potrivit WCIV. Familia a folosit rezultatele unui test ADN folosind aplicaţia 23andMe, un semn de naştere al femeii şi ziua ei de naştere şi a obţinut confirmarea că femeia este într-adevăr fata care le fusese luată cu 51 de ani în urmă.

Sâmbătă, Melissa s-a reunit cu mama, cu tatăl şi cu doi dintre cei patru fraţi ai săi, la biserica familiei din Fort Worth.

”Nu m-am putut opri din plâns. Am fost nespus de bucuroasă şi încă sunt derutată încercând să înţeleg că sora mea era chiar în faţa mea şi că am găsit-o.”, a mărturisit sora femeii, Victoria Garner, într-o declaraţie.

În declaraţia familiei, o altă soră – Sharon Highsmith, care locuieşte în Spania şi intenţionează să o întâlnească pe Melissa de Crăciun – a descris modul în care rudele ei au apelat la autorităţil pentru a cere asistenţă, dar până la urmă tot propria căutare privată pentru găsirea Melissei, care a inclus testul 23andMe, a dat roade.

Sharon Highsmith a spus că familia ei a luat legătura cu un om de ştiinţă din laboratorul clinic şi cu un genealog amator, pe nume Lisa Jo Schiele, pentru a-i ajuta să interpreteze rezultatele-cheie ADN şi să extragă date disponibile public pentru a o localiza pe Melissa.

”Familia noastră a suferit din cauza agenţiilor care au gestionat greşit acest caz. În acest moment, vrem doar să o cunoaştem pe Melissa, să-i urăm bun venit în familie şi să recuperăm cei 50 de ani în care am pierdut timpul”, a declarat Sharon Highsmith.

Ea a spus că simte recunoştinţă pentru mama ei, care – pe lângă faptul s-a simţit extrem de vinovată după dispariţia Melissei – s-a confruntat cu acuzaţii că şi-ar fi ucis fiica dispărută şi ar fi ascuns crima. ”Mama a făcut tot ce a putut cu resursele limitate pe care le avea – nu putea risca să fie concediată, aşa că a avut încredere în persoana care a spus că va avea grijă de copilul ei. Sunt recunoscătoare... Am dezvinovăţit-o pe mama”, a mai spus sora Melissei.

Declaraţia familiei spunea că mama Melissei, tatăl ei Jeffrie Highsmith şi fraţii ei – Garner, Sharon Highsmith, Rebecca Del Bosque şi Jeff Highsmith – au toţi un mesaj simplu pentru oamenii care caută persoane dragi dispărute: ”Nu renunţaţi niciodată. Urmăriţi fiecare pistă.

Cât despre dădacă, până luni nu se ştia încă ce soartă a avut, precizează cotidianul britanic.

Melissa Highsmith who was missing for 51 years is reunited with her parents. She was kidnapped by a babysitter in Fort Worth in 1971. The family spent decades trying to find her. Hear from Melissa and her family members about this incredible journey tonight at 10 on @CBSDFW. pic.twitter.com/5PX2eYVDEQ