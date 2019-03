Lady Gaga va lansa un nou album

Cântăreața americană Lady Gaga a anunțat, printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare online Twitter, că va lansa un nou material discografic, negând cu această ocazie și zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată, relatează contactmusic.com potrivit mediafax.

Artista a confirmat că lucrează la cel de-al șaselea album, primul după "Joanne", material lansat în 2016. Ea a ținut să nege, astfel, zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată, care au circulat în ultima perioadă în mediul online.

Lady Gaga a mai criticat recent și rețelele de socializare online, pentru că le-au permis oamenilor să răspândească rapid informații false. Ea a infirmat, astfel, speculațiile apărute după prestația de la gala premiilor Oscar, ce a avut loc pe 24 februarie, la Los Angeles, potrivit cărora ar fi avut o idilă cu actorul american Bradley Cooper, care i-a fost regizor și coleg de platou în filmul "A Star Is Born/ S-a născut o stea".

Atunci când a fost întrebată recent despre ce spun gurile rele, ea și-a dat ochii peste cap, după care a afirmat că "rețelele de socializare sunt toaleta internetului" și că "ceea ce au făcut pentru cultura pop este oribil". Ea a continuat spunând că oamenii au văzut dragoste, pentru că asta au vrut și ea și actorul Bradley Cooper să arate. Ea a exclamat apoi "Sunt o artistă! Cred că am făcut o treabă bună. V-am păcălit!".

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat și două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum și pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground".

Anul acesta a fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar și pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câștigătoare.