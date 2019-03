Laura Codruța Kovesi nu înțelege de ce e audiată cu întârziere: 'Sunt niște fabulații' - VIDEO

Laura Codruța Kovesi a spus la ieșirea de la audireri că nu înțelege de ce este chemată acum de procuriri pentru o faptă de acum 10 ani, timp în care nu s-a făcut nimic și „exact atunci când eu trebuia să plec la audieri”.

„Eu nu comentez situația altor persoane (n.r.: cu referire la Sebastian Ghiță) cum nu am comentat niciodată. Eu comentez situația mea și vă spun categoric că niciodată n-am discutat cu Sebastian Ghiță despre extrădare, n-am cerut bani nici de la el nici de la alte persoane și totdeauna am respectat legea în ceea ce am făcut. Iar aceste acuzații în acest dosar în care sunt suspectă sunt niște fabulații care sunt susținute de persoane care au probleme cu legea și sunt infirmate de comunicatele oficiale ale unor instituții publice, încă din 2017. Eu mă întreb de ce din 2017 până acum pentru o faptă de acum 10 ani nu s-a făcut nimic, dar exact atunci când eu trebuia să plec la audieri am fost învinuită.

Încălcarea legii se constată de către instanța de judecată. Nu există nici o hotărâre a instanței de judecată prin care să spună că DNA în mandatul lui Kovesi a încălcat legea. Nu avem așa ceva. AU fost făcute numeroase controale ale Inspecției Judiciare”, a spus Laura Codruța Kovesi la ieșirea de la audireri.