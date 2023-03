Le régime Rajoelina à Madagascar – une atteinte à la démocratie

Madagascar est en pleine année électorale, préparant les élections présidentielles prévues fin novembre.

Bien qu'il n'ait même pas officiellement lancé sa candidature, le député Siteny Randrianasoloniaiko est constamment saboté par le régime Rajoelina, n'étant pas autorisé à faire la tournée MIHAVA du pays pour écouter les besoins et les préoccupations de la population. La tournée a été accueillie par le peuple malgache avec beaucoup d'enthousiasme, le succès des premières éditions de cette forme de démocratie directe se matérialisant par une participation populaire massive à la marche « jaune soleil », couleur préférée du candidat potentiel Siteny, ce suscité l'inquiétude au niveau du président.

Une première manifestation en plein air organisée à Fénérive Est avait déjà été interdite le 11 mars. Or un grand rassemblement populaire qui devait avoir lieu à Mananjary le vendredi 24 mars, a été la cible d'obstruction par les forces de l'ordre de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et de l'Armée de la capitale de la région de Vatovavy.

Seule la présence de plusieurs journalistes, venus rapporter la marche « jaune soleil » de Mananjary, a empêché la tentative d'intimidation des forces de l'ordre d'aboutir.

Avant la manifestation, le jeudi 23 mars, la seule radio de la ville de Mananjary qui avait commencé à émettre des informations liées à l'organisation du rassemblement, a cessé d'émettre suite à l'action d'un système de brouillage, réalisé par ordre du régime présidentiel.

Beaucoup plus grave est le fait que le vol privé de 6 adjoints qui allaient participer au MIHAVA TOUR depuis Mananjary, n'a pas reçu l'autorisation ACM (Aviation Civile de Madagascar) - Jean-Eugène Voninahitsy, Jean-Jacques Rabenirina, Edizara, Djaosera Irénée, Mohamad Ahmad et Siteny Randrianasoloniaiko attendent en vain l'autorisation de vol nécessaire pour rejoindre Mananjary, ACM ne leur donnant aucune raison de justifier cette décision.

Le vice-président de l'Assemblée nationale et coprésident du parti AVI, Jean-Jacques Rabenirina, a déclaré sa consternation face aux manœuvres qui violent les principes démocratiques, et le député Jean-Eugène Voninahitsy et le leader du mouvement de contestation C Lera, pour sa part, a déclaré avec véhémence que ces actes d'intimidation ils ne les dissuaderont pas.

Les mesures antidémocratiques visant à intimider les opposants politiques au président Andry Rajoelina sont perçues avec inquiétude par les organisations internationales, et les journalistes présents à Mananjary l'autre jour ont exprimé leur inquiétude quant à d'éventuelles fraudes électorales lors des élections présidentielles de novembre.