Lia Olguţa Vasilescu, revoltată de haosul începerii şcolii: 'Deştepţii' din guvern nu au fost în stare să producă o hârtie cu norme în 10 luni'

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii şi actual candidat al PSD la Primăria Craiova, acuză Guvernul Orban că a amânat la nesfârşit adoptarea normelor pentru începerea noului an şcolar, iar când acestea au fost adoptate s-au dovedit a fi absurde şi pline de responsabilităţi imposibile pentru autorităţile locale.

"Mai sunt fix 10 zile pana la inceperea scolii si abia acum Guvernul spune administratiilor locale ce au de facut, desi Covid e din martie. Dar ei pana acum abia au fost in stare sa scrie o hartie. In schimb administratiilor locale le impun ferestre orientate spre sud, sud-est, sud-vest, spațiu verde lat de 25 m și oberlicht-uri la ferestre de 2% din suprafata camerei sau viteza curentului de aer de 0,3 m/s - parametri de ventilație ce pot fi măsurați doar în laborator. Cu alte cuvinte, le cer ca in 10 zile sa construiasca alte scoli!

Tot in 10 zile, pentru toate creșele, grădinițele și internatele trebuie să se asigure un „izolator”, respectiv o încăpere de minim 10-15 mp, dotată cu chiuvetă cu apă curentă caldă și rece și cu cel puțin două paturi. În această încăpere vor fi „izolați” copiii care prezintă simptome suspecte. Cu alte cuvinte, un fel de rezerve de spital. Au profesorii cunostinte medicale, macar minime, ca sa stie ce copil trebuie pus in izolator si ce sa ii faca? N-au! N-au nici masti! Ca pentru ei nu au mai ramas din mastile de zugrav importate de smecherul buticar de la Giurgiu si de bucatareasa lui. Au avut doar pentru politisti.

Ce mai aflam cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar, din Ordinul 1.456 (publicat în MO din 28 august!) privind normele de igienă din unitățile de învățământ? Ca se pune lacătul pe sistemul privat de afterschool, fiindca unitatile private care au în aceeași clădire activități de grădiniță și de afterschool, trebuie să renunțe la una dintre activități.

Mii de familii care deja aveau copiii înscrisi la afterschool rămân fără nicio opțiune cu doar câteva zile înainte începerea anului școlar.

Tot cu 10 zile inainte de inceperea scolilor se cere primariilor sa puna separatoare in fiecare clasa. Guvernantii fac licitatie de 6 luni pentru tablete si masti, si de 8 pentru ventilatoare si n-au reusit sa le incheie nici acum, dar primariile ar trebui sa finalizeze licitatii in doar 10 zile!!!! Si la ce sunt utile separatoarele? Ca elevii stau in cusca 50 de minute, iar in pauza interactioneaza, se ating, se joaca. In plus, cineva dintre "desteptii" care scriu norme a incercat sa se uite la tabla printr-un separator de "pepsiglas"? Se vede distorsionat! Dupa ce ca va trebui sa ne ducem copiii la psiholog fiindca sunt obligati sa stea in custi, vor sa fie si chiori?

De ieri, candidatii PNL din toata tara au inceput sa arunce cu noroi in administratiile PSD ca, vezi Doamne, nu au luat masuri pentru inceperea scolilor. Adica "desteptii" din guvern nu au fost in stare sa produca o hartie cu norme in 10 luni si altora li se cere sa construiasca scoli in 10 zile!", scrie Olguţa Vasilescu pe Facebook.