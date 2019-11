Liderul PRO România, Victor Ponta, mesaj FULGER: NICIUN compromis cu PNL și PSD

Liderul PRO România, Victor Ponta, anunță că PRO România nu poate face niciun compromis cu PNL și PSD și că trebuie să fie o alternativă viabilă pentru votanții care nu doresc să aleagă PSD și PNL.

"Alegeri Prezidentiale 2019 - primele concluzii “la cald” :

1. Scorul de 9% ( aproape de 1 milion de votanti ) este un rezultat mai mic decat speram - dar mai bun decat puterile noastre actuale / felicitari in primul rand lui Mircea Diaconu si tuturor celor care au muncit din convingere si in conditii grele in aceasta campanie / votul in primul tur a ramas ( din pacate) dependent de “masinaria de partid” si Mircea Diaconu a avut alaturi ProRomania - un partid inca in formare / daca il comparam cu votul de la Europarlamentare este o crestere importanta pe care trebuie sa o analizam si sa o consolidam pentru anul 2020 / ProRomania trebuie sa construiasca si sa reprezinte ceea ce este nevoie si inca nu exista in politica de Centru Stanga - curaj pentru reforme radicale , idei progresiste, modernizare si solidaritate, competenta si onestitate/ orice comportament de tip “OLD PSD” va fi sanctionat - ca si orice compromis cu PNL de dragul apropierii de Putere / consecventa si tenacitatea timp de 5 ani ne pot aduce in 2024 pe pozitia de “forta politica a schimbarii” si de “reprezentant al Stangii moderne” / am pornit de la zero in 2018 , am luat 6% la Europarlamentare si 9% la Prezidentiale - trebuie sa continuam in 2020 si sa pregatim adevarata Batalie pentru Schimbarea Romaniei din 2024.

2. Klaus Iohannis nu a luat peste 50% cum anunta PNL ( nici macar peste 40%) dar si-a atins obiectivele personale si politice = sa castige primul tur detasat, sa aiba “Guvernul sau” si sa se confrunte in turul al doilea cu Viorica Dancila si PSD / situatia seamana insa cu Decembrie 2009 cand Traian Basescu a avut aceasi situatie - pentru Romania si romani ce inseamna acest lucru ? Va fi Iohannis mai eficient decat Basescu? Va fi Orban mai competent decat Boc ? Nu cred deloc acest lucru ; iar pretul va fi platit iarasi de catre romani / ca si in 2010 este nevoie de o reforma radicala a Stangii care sa aduca in fata noi lideri si noi proiecte prin care sa reprezentam un electorat care se sechimba si care are nevoie de schimbare - este nevoie de o Stanga modernizata, reformata si unita care sa se poate opune exceselor Dreptei si sa construiasca o alternativa

3. Viorica Dancila a ajuns in turul al doilea pentru ca asa au vrut PNL si Klaus Iohannis / scorul obtinut este egal cu cel de la Europarlamentare cand la conducere era Liviu Dragnea ( dar la jumatate fata de primul tur din 2014 si cu 10 % mai putin decat cel mai slab rezultat al unui candidat PSD in istorie) / daca 22% reprezinta o “victorie” pentru PSD inseamna ca Viorica Dancila reprezinta tot ceea ce oamenii detesta la PSD = incultura, incompetenta, demagogie, dependenta de baroni si de discursul anti schimbare si progres / cat timp PSD ramane prizonier unui asemenea mod de a face politica va continua sa piarda electorat si sa reprezinte TRECUTUL / sunt insa convins ca viata va obliga la o reforma si schimbare chiar si in PSD care sa duca la o unificare si modernizare a Stangii pentru anul 2024

4. USR reprezinta un electorat nou, tanar, dornic de schimbare si reforma - candidatul Dan Barna insa nu a reusit sa raspunda acestor asteptari / jocul politic “la mijloc” ( votezi Guvernul PNL dar nu guvernezi, te lupti cu Iohannis dar nu il ataci , acuzi matrapazlacurile pesediste dar ai si tu proprii “scheleti” , lipsa de curaj si determinare ) nu este ceea ce asteapta tinerii care vor schimbari radicale / in continuare cred ca este nevoie de USR si ProRomania daca vrem sa spargem BINOMUL politic al PNL si PSD - dar metodele si anumiti lideri trebuie schimbati

Le multumesc tuturor celor care au votat candidatul Mircea Diaconu / le multumesc tuturor colegilor din ProRomania care s-au implicat si au muncit in acesta campanie / in turul al doilea fiecare va vota ( daca va vota) cum crede ca este mai bine - eu NU ma simt reprezentat de Klaus Iohannis dar nici de Viorica Dancila si voi proceda in consecinta / insa obiectivul ProRomania nu il reprezinta Alegerile din 2019 ( nici macar cele din 2020) , acestea fiind doar etape de parcurs / de la zero la 6% ; de la 6% la 9% , cu mult curaj si incapatanare pozitiva mergem mai departe la bataliile din 2020 pregatind insa adevaratul moment al reformarii Stangii si al Romaniei din 2024 !

Suntem ProRomania - si tinem doar cu Romania!", scrie Victor Ponta.