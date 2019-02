Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual acuză MAI de nerespectarea hotărârilor judecătorești

Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarnă, a declarat, joi, că Ministerul Administraţiei şi Internelor refuză să aplice sentinţele judecătoreşti emise privind recuperarea unor drepturi salariale ale poliţiştilor, în condiţiile în care sunt deja 20 de dosare câştigate pe fond, potrivit agerpres.ro.

"Noi nu putem să folosim decât cele trei arme juridice legale pe care le avem la îndemână: dialog, negociere şi protest. Sigur, avem a patra armă: instanţele de judecată, pe care de altfel o şi folosim. Avem peste 400 de dosare pe rolul instanţelor din Bucureşti, la tribunal şi la Curtea de Apel. Avem deja 20 de dosare câştigate pe fond, adică judecătorii au înţeles că avem dreptate, dar, la fel, onor Ministerul de Interne refuză să execute o sentinţă definitivă a unei instanţe de judecată. Le avem, le-am depus, dar, din păcate, tratează legea cu indiferenţă. Nu poţi să-ţi permiţi să nu execuţi o sentinţă a unei instanţe judecătoreşti din România! E vorba de Curtea de Apel Bucureşti în speţă. Avem 20 de dosare câştigate, mai avem în fond peste 100, dar alea se judecă. Dar, ca principiu, ei (Ministerul de Interne - n. r.) nu respectă nici sentinţele definitive ale instanţelor de judecată", a afirmat Coarnă, la protestul poliţiştilor, al lucrătorilor din penitenciare şi al pensionarilor militari.

Preşedintele SNPPC a adăugat că a încercat de nenumărate ori să dialogheze cu conducerea MAI, însă au fost create "ziduri în comunicare, şi nu punţi în comunicare".

"Cu cine să vorbeşti despre moralitate? Cu Carmen Dan? Niciodată! Au creat ziduri în comunicare, şi nu punţi în comunicare. Ei cred că sunt deţinătorii adevărului absolut. Au creat bugete cu Vâlcov, care e condamnat pe fond opt ani pentru fraudă la buget. Am încercat cea de-a doua portiţă juridică: negocierea. Dumnezeule, a trebuit să urlăm în Parlamentul României ca să înţeleagă necesitatea anexei 6 - Apărare, Siguranţă şi Ordine Publică! Dacă nu ai apărare, siguranţă şi ordine publică, totul se năruie. Apărarea şi siguranţa publică reprezintă nevoia primară a societăţii. Celelalte nevoi se năruie dacă în momentul când ieşi din casă nu ai siguranţă, dacă la graniţă nu ai siguranţă. Totul este o formă fără fond. Am încercat să le spun lucrul ăsta, a trebuit să blochez comisii ca să înţeleagă şi anexa 6 în ceea ce priveşte salarizarea şi Legea 223 cu Ordonanţele 59 şi 57, unde, practic, au decimat o lege pe care am trecut-o împreună prin Parlament. Au îngheţat salariile în 2018 la tot ce înseamnă anexa 6, iar în 2017, cu Ordonanţa 59, au creat o altă disfuncţie în ceea ce priveşte pensiile militarilor şi poliţiştilor", a acuzat Coarnă.

În acest context, liderul sindical a solicitat Executivului să creeze condiţii egale de salarizare şi pensionare.

"Astăzi, aici, folosim cea de-a treia armă - metaforic - pe care Constituţia ne-o permite: protestul. Până la urmă n-au înţeles că trebuie să echilibreze sistemul. N-au înţeles că în momentul în care ai oameni care au lucrat sau lucrează în aceleaşi condiţii şi au salarizare şi pensionare diferită se creează frustrarea şi această frustrare este normală. Ei trebuie să înţeleagă până la urmă şi să încerce să folosească un singur standard în comunicare şi acela să fie Constituţia României. Ne-au vândut pas cu pas. Ne-au vândut bucată cu bucată. Trebuie să ne trezim - şi eu cred că avem capacitatea să le transmitem un mesaj: Nu mai furaţi! Ne-am săturat să privim vilele lor luxoase şi drumurile ciuruite. Ne-au ciuruit! De ce? Pentru că de multe ori am acceptat, am acceptat tacit, dintr-un anumit interes, dar eu cred că este momentul să dăm dovadă de această unitate", a mărturisit preşedintele SNPPC.

Peste 100 de membri ai Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Forumului Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) au protestat, joi, problemele ridicate vizând salarizarea şi pensiile.