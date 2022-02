Lipsa de personal şi starea precară a posturilor de poliţie - printre principalele probleme ale IPJ Vaslui

Lipsa de personal, întârzierea lucrărilor la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui şi starea precară a clădirilor în care funcţionează anumite posturi de poliţie, în special din mediul rural, reprezintă principalele probleme cu care se confruntă instituţia, a precizat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful inspectoratului, Manuel Nacu, potrivit Agerpres.

"Încadrarea este de 78,16%, situaţie în care sigur că sarcinile colegilor sunt preluate de ceilalţi colegi. Aceasta ar fi principala problemă. (...) O altă problemă ar fi faptul că inspectoratul încă se află în construcţie şi nu s-a finalizat reabilitarea. Noi de fiecare dată am chemat constructorul, am discutat în ideea de a-l determina să desfăşoare activităţile astfel încât să încheiem odată cu această reabilitare. Depinde de constructor, de oamenii pe care îi are. (...) Au fost sincope, nu au existat materiale, la un moment dat constructorul nu a mai avut oameni", a declarat Manuel Nacu.

Lucrările la sediul IPJ Vaslui au fost începute în urmă cu mai mulţi ani, fiind întrerupte din cauza unor probleme cu firma de construcţii care trebuia să efectueze lucrările. Ultimul contract privind consolidarea şi modernizarea sediului IPJ Vaslui a fost semnat în anul 2017, iar până la acest moment au fost decontate cheltuieli de peste 5,6 milioane de lei, lucrările fiind efectuate în proporţie de aproximativ 40%.

Şeful IPJ Vaslui a mai precizat că deşi în ultimii ani s-au alocat fonduri pentru reabilitarea sediilor în care funcţionează posturile de poliţie din mediul rural, o parte dintre aceste posturi, aproximativ 10% din total, îşi desfăşoară activitatea în condiţii improprii.