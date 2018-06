Liviu Dragnea, ameninţare directă pentru Iohannis: 'Se poate ajunge la orice'

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, afirmă că partidul său nu va accepta ca preşedintele Iohannis să nu respecte decizia CCR care îl obligă să semneze decretul de revocare a şefei DNA.

"Am spus ca suntem hotarati sa mergem pana la capat si cu normalizarea legilor justitiei si cu respectarea legii si a Constitutiei. Nu sunt prezicator si nu stiu ce va face presedinte Iohannis, dar daca va face greseala fatala sa nu puna in aplicare decizia CCR, dincolo de faptul ca se va face de ras peste tot in lume, aceasta incalcare grava a atributiilor constitutionale pe noi nu o sa ne lase indiferenti. Noi nu putem sa stam cu mainile in san. Nu putem lasa ca o decizie a CCR sa nu fie pusa in aplicare si vom utiliza tot ce se poate din punct de vedere constitutinal", a declarat Dragnea, la Antena 3.

Întrebat dacă se poate ajunge la suspendarea lui Iohannis, Dragnea a răspuns: "Se poate ajunge la orice. Eu inca o data spun: daca ne tot provoaca, noi am aratat aseara, intr-un numar urias, ca raspundem la toate provocarile si nu lasam lucrurile asa. Daca acest om care este presedinte Romaniei nu intelege ca e prizonierul statului parlal si ca va ramane prizonier daca nu respecta Constitutia, e problema lui."