Livrările de proiecte de pe piaţa de retail au totalizat 140.000 de metri pătraţi, sub așteptări, în 2020

Livrările de proiecte de pe piaţa de retail au totalizat anul trecut 140.000 de metri pătraţi, deşi piaţa se aştepta să fie construiţi şi livraţi 250.000 de mp, a declarat, marţi, Simina Niculiţă, Partner & Head of Retail Services, Colliers, în cadrul unui eveniment online de specialitate.

"Voiam să punctez câteva cifre legat de ce s-a întâmplat anul trecut pe piaţa de retail. Din cei 250.000 de metri pătraţi pe care îi aşteptam să fie livraţi s-au construit şi deschis efectiv doar 140.000, puţin peste jumătate din ce ne aşteptam. Deschiderile cele mai importante au fost AFI Braşov, Dâmboviţa Mall a lui Prime Kapital şi Shopping City Târgu Mureş deţinut de Nepi. Aceste trei mall-uri însumează 120.000 de metri pătraţi, deci aproape toată cifra livrărilor pe anul trecut. Restul au fost câteva mici retail parcuri în oraşe mici şi medii. În ceea ce priveşte cererea, 2020 a fost un an atipic, ciudat. Lockdown-ul din prima parte a anului afectat drastic consumul, dar din fericire în partea a doua a anului am avut o revenire destul de bună. Per total, conform cifrelor de la INS, încă aşteptăm cifrele finale, se pare că 2020 a fost cu 2,2% mai sus decât 2019 ca şi consum, dar categoriile de retail către care au mers mers aceşti bani au fost un pic diferite faţă de anii precedenţi", a spus Simina Niculiţă, la evenimentul online "Real Estate & Construction Forum", organizat de BusinessMark, potrivit agerpres.ro.

Ea a menţionat că, în principal, categoriile de food, sport, discounter, home decor şi electronice au beneficiat de atenţia consumatorilor. Aceste categorii au funcţionat cel mai bine şi de aici a venit şi cererea pentru spaţii noi.

"Estimăm undeva la 10-12% din vânzările totale pentru 2020 ca venind din online. Din nou aşteptăm cifrele finale dar estimările sunt în jurul acestor cifre, faţă de 8% în 2019 şi 7% anul precedent. Deci a fost o creştere destul de importantă", a spus Simina Niculiţă.

Ea a declarat că cele mai afectate segmente au fost cele din zona entertainment-ului, cinema, cluburi de joacă, baruri, restaurante, cafenele, dar şi segmentul de fashion, în general, excluzând partea de discount şi de sport.

"Aproximativ 100.000 de joburi au fost pierdute. Sună mult, dar dacă am compara cu criza din 2009-2010 atunci s-au pierdut aproximativ 700.000 de joburi. Deci nu este de departe la fel de dramatic ca atunci. În ceea ce priveşte nivelul chiriilor, după un 2019 care ajunsese la un maxim istoric de după criză a venit 2020 moment în care proprietarii şi retailerii au trebuit să se aşeze la masă şi să găsească soluţii pe termen scurt, dar şi pe termen mediu", a mai spus Simina Niculiţă.

Andrei Pogonaru, partener Central European Financial Services şi reprezentat al proprietarului Veranda Mall, a afirmat că în martie-aprilie se va vedea un an mult mai sumbru decât s-a dovedit ulterior. Veniturile din chirii au fost mai mici cu 30%, dar au existat momente în care estima că scăderea va fi de 60%.

El se aşteaptă ca după perioada de home schooling să urmeze dorinţa de a ieşi din casă motiv pentru care compania va pune accent pe segmentul de entertainment.