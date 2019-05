Loteria Română a acordat, în primele patru luni ale acestui an, 2.163.154 de câștiguri în valoare totală de peste 71,35 milioane de euro

In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 549.884 de castiguri in valoare totala de peste 85,57 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 99.736 de castiguri, in valoare totala de peste 6,4 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 879 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 888.000 de lei (peste 186.600 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 421 de castiguri, in valoare totala de peste 1,26 milioane lei (peste 265.800 de euro).

Citește și: ANALIZĂ - Vânzările de mașini noi au EXPLODAT în 2019

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.133 de castiguri, in valoare totala de peste 112.700 de lei (peste 23.600 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 58.988 de castiguri, in valoare totala de peste 1,65 milioane lei (peste 347.500 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 9.281 de castiguri in valoare totala de peste 986.500 de lei (peste 207.300 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 60 de castiguri, in valoare totala de peste 14.600 de lei (peste 3.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 3 castiguri, in valoare totala de peste 10.300 de lei (peste 2.170 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 376.383 de castiguri, in valoare totala de peste 74,20 milioane de lei (aproximativ 15,6 milioane euro), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.