Lovitura de BAROS pentru ex-trezorierul PSD, Drăghici - Martorii DNA au arătat cum le spunea că va ajunge șeful AEP și vor fi schimbări pentru controlul făcut

Instanța supremă a reluat, joi, audierile în dosarul fostului trezorier al PSD Mircea Drăghici, acuzat de procurorii DNA că ar fi folosit la discreție sume de bani ale partidului provenite din subvenții publice, respectiv aproape 400.000 de euro.

Astfel în fața judecătorilor au compărut joi martori esențiali ai DNA între care fostul și actualul șef al Autorității Electorale Permanente, fostul membru PSD, deputatul Marian Neacșu dar și un director și angajați din AEP, care au efectuat controlul de fond și extins la PSD în anul 2018 care a relevat neregulile în cazul lui Drăghici.

Angajații AEP au explicat în fața judecătorilor că încă de la declanșarea controlului la mai multe partide, la PSD procedura a fost una greoaie, „s-au întâmpinat dificultăți” și au arătat cum le spunea Drăghici că va ajunge șef al AEP cu susținerea partidului moment la care vor fi schimbări.

Potrivit acelorași martori schimbările s-au și petrecut încă din timpul controlului.

Citește și: 'Ex-greu' din PSD și fostul și actualul șef ai AEP, prezenți la instanța supremă, vorbesc în dosarul fostului trezorier PSD Mircea Drăghici ca martori ai DNA

La PSD au fost dificultăți de la bun început

Unul dintre martorii esențiali care a vorbit joi în fața instanței de judecată este Toma Bogdan Costreie, care era director general la Direcția de control din AEP în anul 2018.

„Conform planului de control am inițiat controale cu prioritate la partidele ce primeau subvenții de la bugetul de stat. Au fost șase partide parlamentare la care s-a inițiat controlul atunci. Controlul viza ți anul 2017 și nu știu sigur dacă și 2016. Erau controale de fond pe activitatea curentă.



S-au făcut echipele, apoi procedurile de notificare și targetul era sa termina până la sfârșitul anunului toate controalele.



Strict legat de controlul de la PSD au fost dificultăți de la bun început pornit de la neprezentarea documentelor de către partid și până la interpretarea acestora.



Dacă pe un document financiar era trecută ca și justificare pentru cheltuieli deplasarea echipa de control a cerut să se spună cine a făcut deplasarea si scopul, și alte întrebări e gen ce sa verifice operațiunile respective.



Văzând dificultatea cu care s-au dat documentele pe parcursul controlului am văzut că nu ne vom încadra în calendar și a fost suplimentată echipa cu doi membri.



Rada Constantin era coordonator , Eugen Vrăjitoru și Cristina Dincă. Cei suplimentari erau Ruxsandra Vintileanu și ion ... nu îmi amintesc prenumele...

Citește și: Vin VREMURI GRELE pentru fostul trezorier Mircea Drăghici - 'Norocul' i-a oferit unul dintre cele mai DURE completuri de judecată



În ciuda suplimentării am constatat că acel control merge foarte greu si nu există posibilitatea de a ne încadra in termen. A existat și o solicitare de suspendare a controlului pe motiv că nu suntem însoțiți și de membrii Curții de Conturi.



Am continuat controlul. O lună a fost amanata procedura pe la începutul lui 2019 pe motiv că sunt lucrări în sediul PSD de reparații administrative. Spațiul pus la dispoziție pentru efectuarea controlului ni s-a spus că va fi într-un sediu al PSD din Băneasa.



S-a reluat la jumatea lui ianuarie 2019 și spre sfârșitul lui ianuarie când s-a născut fiica mea eu am intrat in concediu de 5 zile plus încă zece zile pentru a sta cu familia.



Nu am putut executa concediul pe fondul unei note de revenire la activitate”, a povestit liber martorul Costreiei.

Nu s-a lăsat la mâna decidenților și a plătit cu slujba

„Cand am revenit am văzut că acel control era suspendat. Am întrebat motivele suspendării și am constatat că era o adresa formulată de președinte prin care se răspundea unei solocitari a PSD de suspendare a controlului.



Motivul din adeesa era ca nu există echipa a Curții de Conturi. Susțin cu tărie că nu era necesar sa existe alături de noi și echipa Curții e Conturi.



Cand am vazut asta am făcut o notă către conducerea instituției, președinte, vice și secretar general. Am spus că măsura suspendării este una ilegală și ca voi dispune reluarea controlului ceea ce am făcut la 1 martie emițând ordinele de serviciu.

Mai departe povestea se opreste pentru ca eu am fost destituit”, a povestit apăsat martorul.

El a explicat și comportamentul celor cinci oameni din echipa de control de la PSD. Doi erau pro activi și verificau amănunțit ce puteau verifica în ciuda obstacolelor în vreme ce alți trei „aveau o viziune” referitoare la controlul de la acest partid.

„I-am rugat pe colegi la un moment dat sa faca un raport parțial pentru ca era foarte dificil ca echipa sa ajunga la un consens.

Citește și: Fostul trezorier al PSD îşi CUNOAŞTE joi judecatorii din dosarul privind folosirea banilor partidului - Probele DNA au fost validate de magistratul de cameră

În echipa erau doi membri care aveau o viziune și trei cu alta. Eugen Vrăjitoru si Cristina Dincă erau cei pro activi, cereau documente și informații suplimentare pentru fundamentarea ideilor iar ceilalți trei considerau suficiente.

Constantin Rada, Ruxandra Vintileanu si Ion Mincu credeau că ce le oferă ca documentație PSD e suficient. Au fost discuții multiple pentru dobândirea unui control unitar.



Judecator: cat ati facut control vi s-a spus ce s-a constatat??



Precizez ca e vb despre două controale. Unul de fond potrivit calendarului și unul înclinat pe baza unor sesizări din presa și apoi pe baza unei adrese a PICCJ care cerea rezultatul controlului privind strict subvențiile din fondul public.



Astfel in timpul controlului e fond am dispus controlul inopinat cu aceeași echipă existentă dar cu obiectiv distinct privind strict subvențiile si folosirea lor”, a mai declarat martorul DNA.

Avocați persoanli și bunuri mobile din fondurile publice

„Echipa a spus despre deplasări ce nu aveau la bază documente justificative, achiziții de servicii avocaților in nume personal, achiziții de bunuri mobile la valori ce apoi au fost imediat valorificate cu o plata in rate. Mai era ceva despre in contract privind achiziția unui sediu al PSD in București.

I-am rugat pe colegi sa facă un raport intermediar și pe baza informațiilor preliminare am cerut iar echipa de la CC. Ei au răspuns că pot veni în control in august 2019. Pentru AEP asta era o suprapunere cu activitățile ape cu campania electorală.



DNA: echipa a avut legătură directă cu reprezentanți ai PSD?



Echipa a intrat in contact cu trezorierul PSD care cumva asigura punerea la dispoziție a documentelor. Era vorba de Mircea Drăghici.



DNA: A existat o colaborare firească sau acțiuni deosebite ale trezorierului?



Am precizat că a fost un control dificil. Unii membrii chiar s-au plâns că ar fi existat presiuni asupra lor. Mi s-au plâns mie. Presiunile ar fi fost din partea lui Drăghici.

Cred ca Eugen, Cristina și Ruxandra mi-au spus că Drăghici a făcut afirmația că va fi președintele aep și ca se va ocupa el de echipa de control.



Avocatul lui Mircea Drăghici: menține partea de declarație în care spune că dinainte de control a primit emailuri de la presa cu diverse sesizări?



Din ce îmi amintesc cele doua mailuri au venit în timpul controlului și nu anterior lui. Chiar și anterior dacă ar fi fsot capacitatea e control a AEP e foarte mică raportat la numărul de partide ce ar trebui controlate. Astfel exista un plan de control. Era imposibil a dau curs la toate sesizările apărute la controale.



Noi am dat eficiență adresei venite de la Parchetul General.



Avocat : fraza din declarația a suna așa: înainte de începutul controlului.... Avocat: de când a anunțat PSD ca se controlează subvențiile reacția a fost că se cere și venirea CC?



Nu e clară întrebarea. Controlul de fond viza prin esența sa și subvențiile pentru. Sesizarea viza efectiv o altă perioada față de cea verificată de noi atunci, respectiv doar subvențiile pe 2018. Anul nu era încheiat la acel moment.



Avocat: știe martorul dispoziția din legea partidelor politice ca controlul al aep trebuia să fie simultan cu cel al CC?



Si anterior acestui control am facut acelasi tip de control la toate partidele fără a exista vreo obiecție.



Exista protocol de colaborare cu Curtea de Conturi (CC) prin care AEP notifică CC asupra controalelor de fond. Atunci aveam un control de fond și unul inopinat pe care nu trebuia sa il comunic. Controlul e fond a fost notificat CC dar și controlul inopinat care ne-a spus ca vine undeva in august 2019.



Articolul invocat de avocat suferă mai multe interpretări. Cuvântul simultan în textul articolului nu ajută pentru că nu ar fi putut fi vreodată făcută echipa mixtă pentru că CC poate controla doar subvenții iar AEP are o sferă mult mai largă de verificare. Dacă se făcea un raport de control efectiv ma intreb cine il aproba.



Ca si competențe directorul general al direcției e control al a AEP nu poate semna raportul altei instituții



Avocat: există vreo derogare in vechea lege in funcție de tipul și forma de control??



Din punctul meu de vedere nu ne oprea nimic sa controlăm fără a fi secondat de CC.”, a explicat martorul în fața instanței.