Lovitură URIAȘĂ pentru denunțătorii de serviciu! / Florin Iordache: Nu o să mai avem ca piesă de schimb 'Să îl denunți pe ăla'

Comisia parlamentară specială pentru legile justiției a menținut, marți, în proiectul de modificare a Codului de Procedură Penală, o prevedere potrivit căreia denunțători nu vor mai beneficia de clemență dacă fac un denunț după mai mult de un an de la aflarea săvârșirii infracțiunii.

„Pentru ca o persoană să beneficieze de dispozițiile referitoare la reducerea limitelor de pedeapsă denunţul trebuie să fie depus într-un termen de maximum 1 an de la data la care persoana a luat cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii”, este articolul din Codul de Procedură Penală adoptat de comisia specială parlamentară.

De asemenea, condamnarea, renunțarea la judecată sau amânarea executării pedepsei față de o persoană nu poate fi dispusă exclusiv pe baza mărturiei denunțătorului dacă acestea nu sunt însoțite de alte probe.

PSD, ALDE și UDMR au susținut modificarea, în timp ce PNL și USR s-au opus.

Președintele comisiei, Florin Iordache a declarat:

`Avem in practica oameni care se trezesc dupa 5 ani ca sa scape de o condamnare, fac denunt. Dar nu mai beneficiaza, nu mai avem ca piesa de schimb ca 'Vii și scapi de condamnarea asta daca il denunti pe ala'”.

„Mi se pare imoral ca cineva sa nu se duca in secunda 2 sa declare”, a adăugat un deputat PSD.

Deputatul UDMR Marton Arpad a spus: `Cred ca acest articol stimuleaza aflarea adevarului printr-un denunt si aflarea cat mai grabnica a adevarului, un an, adica daca vreodata daca am nevoie vin cu aceasta informatie, nu. Tocmai in favoarea aflarii adevarului cat mai grabnic”.

PNL și USR au spus că cetățenii trebuie să fie încurajați să dea informații procuraturii.

Comisia parlamentară specială pentru legile justiției a adoptat, marți, un raport de modificare a Codului de Procedură Penală. Parlamentarii au eliminat din varianta adoptată de Senat mai multe articole declarate neconstituționale de CCR.

