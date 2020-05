Lucian Romaşcanu, atac la Klaus Iohannis: În loc să se gândească la problemele românilor, preşedintele a continuat să blameze vinovatul de serviciu - PSD

Preşedintele Klaus Iohannis continuă să blameze "vinovatul de serviciu" - PSD - în loc să se gândească la problemele românilor şi la ceea ce trebuie făcut împreună cu Guvernul pentru relansarea economiei, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al social-democraţilor, Lucian Romaşcanu.

"Acum câteva minute s-a încheiat o altă declaraţie de presă a domnului preşedinte Iohannis. Constatăm că nu trece o zi fără să fie campanie electorală pentru domnul preşedinte. Cum am văzut, această declaraţie a avut două puncte şi a făcut transparentă prioritatea domnului preşedinte, şi anume PSD. În loc să se gândească la problemele românilor, la problemele economice, la ceea ce trebuie făcut împreună cu Guvernul pentru relansarea economiei, domnul preşedinte a continuat să blameze vinovatul de serviciu, şi anume PSD", a spus Romaşcanu într-o declaraţie de presă la sediul central al PSD.El a adăugat că, după ce "a revocat-o pe Kovesi prin purtător de cuvânt", preşedintele şi-a dus aminte cine este de vină, "şi anume PSD"."Deciziile CEDO nu se comentează, la fel cum nu se comentează nici deciziile instanţelor româneşti de orice nivel ar fi ele. Decizia CEDO a constatat doar că doamna Kovesi nu a beneficiat de cale de atac la decretul preşedintelui, lucru neimputabil vreunei instanţe din România. Dacă există o problemă legislativă, o vom corecta după ce vom vedea motivarea instanţei. Îi reamintim domnului preşedinte că Parlamentul pe care azi îl înfierează a votat o serie de măsuri economice şi sociale, precum amânarea ratelor fără dobândă la dobândă, amânarea plăţii facturilor la utilităţi, amânarea plăţii chiriilor, facilităţi fiscale concrete pentru firme sau darea în plată, şomajul tehnic cu obligativitatea păstrării locurilor de muncă. Unele din aceste legi domnul Iohannis le-a întors la Parlament. Pe unele, PNL le-a contestat la Curtea Constituţională, pe altele, domnul preşedinte întârzie să le promulge", a menţionat Romaşcanu.El a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis "ar trebui să se decidă când iese din campanie şi se apleacă şi asupra atribuţiilor de serviciu pe care le are"."De asemenea, îi reamintim preşedintelui că despre trecut se poate vorbi doar la trecut, despre prezent şi probleme de acum ale societăţii româneşti nu putem vorbi în continuare la viitor - vom face, vom analiza, vom prioritiza - nu ţin loc de un plan economic de relansare. La o lună şi jumătate de la decretarea stării de urgenţă, românii încă aşteaptă decizii ferme şi coerente, domnule preşedinte! Alături de toţi românii şi de întreg mediul de afaceri şi noi aşteptăm în continuare acest plan. Orice am propune şi orice am vota, întreg Parlamentul, chiar dacă sunt legi bune şi aşteptate de români, ele nu sunt bune pentru PNL şi pentru preşedintele Iohannis", a încheiat Romaşcanu.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că decizia CEDO în cazul Kovesi este "fără precedent", iar CCR are obligaţia de a revizui "de îndată" nu numai decizia referitoare la revocarea fostului procuror-şef al DNA, dar şi orice alte decizii luate "în considerarea unor simple declaraţii, fie ele şi politice".Preşedintele Iohannis a susţinut că este evident că Parlamentul actual, în configuraţia politică, dominată de partidul care a "patronat" revocarea din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi, a dovedit că "nu este capabil să ia decizii pentru protejarea cetăţenilor".