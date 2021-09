Ludovic Orban, atac frontal la adresa lui Klaus Iohannis: A decretat intrarea lui Cîțu în cursa pentru șefia PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică seara, la Braşov, unde şi-a prezentat moţiunea cu care candidează la funcşia de preşedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, că el nu şi-a dorit un nou mandat, dar nu a văzut altă soluţie. Orban a subliniat că nu el a decis să candideze contra lui Florin Cîţu, ci Florin Cîţu candidează contra sa, chiar dacă în momentul în care Orban şi-a anunţat intenţia de a obţine un nou mandat exista o înţelegere. De asemenea, Orban a spus că un personaj foarte important din România a decretat că Florin Cîțu trebuie să fie candidat la șefia PNL.

”M-am gândit foarte mult, dacă să mai candidez la preşedinţia PNL. Sunt, totuşi, la o vârstă, după 30 de ani de carieră, în care credeţi-mă, am dat totul pentru PNL şi de multe ori nu am primit nici măcar un mulţumesc. Plus că viaţă personală, familie, preocupări, le-am uitat de mult. Sunt aşa cum era Frodo în drum spre munte când uitase şaierul cum e. M-am gândit foarte mult şi am decis să candidez dintr-un motiv foarte serios, nu am văzut soluţie, o soluţie de care eu să fiu eu convins că e o soluţie bună pentru PNL. Am avut toate discuţiile care se impun în aceste situaţii şi sus, şi cu premierul, să reconstituim înţelegerea care era înainte de nominalizarea lui.Am vorbit cu preşedinţii de filiale şi mi-am depus candidatura”, a declarat Ludovic Orban, informează News.ro.

Liderul PNL a mai declarat că era la Braşov când a aflat de candidatura lui Florin Cîţu la funcţia de preşedinte al PNL.

”M-am trezit în data de 29 mai că încep să mă sune mai mulţi preşedinţi de filială sau mai mulţi colegi de-ai mei să îmi spună că i-a sunat Cîţu sau altcineva, Boc sau Flutur, ca să îi cheme la poză. Eram la Braşov. Am plecat de la voi, de aici, exact. Şi aşa am aflat că domnul Cîţu candidează la funcia de preşedinte al PNL”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a explicat că exista o înţelegere ca el să rămână liderul PNL, iar Florin Cîţu să preia conducerea Băncii Naţionale a României.

”Din data de 1 iunie, de când, practic s-a declanşat această competiţie pe care, repet, nu mi-am dorit-o, nu am ştiut de ea, iar în momentul în care eu mi-am anunţat intenţia de a candida, aveam înţelegeri făcute. Eu, preşedintele partidului, la muncă, celălalt premier şi guvernator la BNR, după ce se termină mandatul lui Mugur Isărescu. Şi mie mi-ar fi convenit, vă spun sincer, ar fi fost o chestiune cât se poate de firească ca doi oameni care se află pe poziţiile astea să se înţeleagă, nu să ajungă să se concureze. Nu eu am hotărât să candidez contra lui Cîţu, ci Cîţu a hotărât să candideze contra mea. Vreau să restitui adevărul”, a declarat Orban.

Orban a mai adăugat că ”un personaj foarte important din România” s-a gândit să decreteze ca Orban să nu mai fie preşedintele PNL.

”Mai e un lucru pe care vreau să vi-l spun. Sunt convins că un personaj foarte important din România a stat el şi s-a gândit şi a zis că poate trebuie să decreteze ca Orban să nu mai fie preşedinte al PNL. Sunt convins că a comunicat acest lucru către mai mulţi”, a declarat Orban.