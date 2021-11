Ludovic Orban dă ultimatumuri la Vila Lac: dacă se va face o alianță cu PSD drumurile noastre se vor despărți

Dacă se face alianța cu PSD, Ludovic Orban va demisiona din Partidul Național Liberal, a spus luni seară, la Vila Lac, fostul lider al partidului.

„Daca se face o alianta de guvernare cu PSD, drumurile noastre se vor desparti. Eu raman fidel cetatenilor romani care au avut incredere in PNL, in valorile liberale si trebuie sa le asiguram reprezentarea politica in Parlamentul Romaniei”, a indicat Orban, încă membru PNL. La Vila Lac, liderii PNL discută despre o guvernare cu PSD.

„Poate acum intelegeti de ce batalia pentru functia de presedinte PNL s-a dat de partea adversa cu toate armele din dotare pentru ca eu niciodata nu as fi acceptat o mezalianta cu PSD”, a adăugat Orban.