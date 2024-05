Ludovic Orban: Din păcate, astăzi în România nu este o democraţie autentică/ Dreapta Unită e doar nucleul

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a vorbit despre libertate, dar şi despre o democraţie autentică, în discursul susţinut la mitingul de la Timişoara al Alianţei Dreapta Unită. El a afirmat că Revoluţia de la Timişoara nu a învins pe deplin. ”Dreapta Unită e doar nucleul în jurul căruia se vor coagula toţi oamenii care vor să trăiască liber în România, care vor o democraţie autentică, care nu mai vor jupâni să îi calce pe gât”, a susţinut el.

”Timişoara este primul oraş care a devenit liber. Timişoara şi judeţul Timişul trebuie să rămână în mod garantat libere de PSD-ism şi libere de tot ceea ce înseamnă mecanismele de control care sunt antidemocratice, care sunt folosite de cele două formaţiuni care astăzi îşi închipuie că întreaga ţară este a lor. Începem o campanie care ar fi trebuit să fie o campanie de alegere a reprezentanţilor noştri în Parlamentul European. De o lună jumate, chiar două, nu se mai vorbeşte nimic despre alegerile pentru Parlamentul European, despre ceea ce trebuie să facă reprezentanţii României în Parlamentul European. Nu se mai vorbeşte absolut nimic despre provocările pe care le avem, ca ţară, în cadrul Uniunii Europene, nimic despre cum putem noi să fructificăm mai bine oportunităţile pe care le avem ca stat membru al UE. Se vorbeşte despre locale, cine mai candidează, cine nu mai candidează, tot felul de probleme administrative, iar dezbaterea pe marile probleme europene şi mai ales dezbaterea privitoare la România şi evoluţia României ca stat membru al UE nu mai există. Sigur, există nişte panouri care sper să dispară în care ne vorbeşte Ciucă că aduce bani europeni, ca şi cum el ar aduce bani europeni. Banii europeni vin în România pentru că România e stat membru al UE. Nu aduce nici Ciucă, nici Ciolacu niciun ban european. Ei împiedică o mulţime de bani europeni să ajungă în România”, a declarat Orban, joi seară.

Ludovic Orban a subliniat că s-a implicat în politică fără să facă pact cu diavolul şi a afirmat că în România nu este o democraţie autentică

”Sunt un om liber şi am rămas un om liber de 34 de ani. M-am implicat în politică şi am făcut politică aşa cum e normal să faci politică. Fără să fac pact cu diavolul, fără să îmi construiesc schelete în dulap care ulterior să mă facă vulnerabil presiunilor sistemului, fără să ameninţ, fără să dispreţuiesc oamenii, indiferent de ce condiţie au, pentru că asta este democraţia. Din păcate, astăzi în România nu este o democraţie autentică. Chiar dacă Revoluţia de la Timişoara a învins, nu a învins deplin pentru că Proclamaţia de la Timişoara nu a fost transpusă în practică. Pentru că, din păcate, aceia care în Proclamaţia de la Timişoara ar fi trebuit să dispară complet de la butoanele de comandă ale României au rămas în continuare la butoanele de comandă şi am fost conduşi de noua nomenclatură şi de noua securitate care a practicat exact aceleaşi mijloace, sigur, nu a mai folosit pumnul de fier, a folosit mănuşa, să nu-i spunem de catifea, ci instrumente mult mai rafinate pentru a sufoca orice om liber, pentru a împiedica orice fel de opoziţie, pentru a încerca să ţină sub control societatea şi pentru a încerca să îşi ia în continuare partea leului din tot ceea ce produc oamenii care creează, care muncesc, care au firme, care au profesii liberale în România. Asta e realitatea”, a afirmat Orban.

De asemenea, preşedintele Forţa Dreptei a subliniat că Dreapta Unită este nucleul în jurul căruia se vor coagula toţi cei care doresc să trăiască liber în România

”Din cauza asta noi trebuie să spunem clar că Dreapta Unită nu este USR, Dreapta Unită nu este PMP, Dreapta Unită nu este Forţa Dreptei. Dreapta Unită e doar nucleul în jurul căruia se vor coagula toţi oamenii care vor să trăiască liber în România, care vor o democraţie autentică, care nu mai vor jupâni să îi calce pe gât, care vor să fie preţuiţi, apreciaţi, să poată să reuşească în viaţă prin propriile lor forţe, prin propria lor strădanie şi propriile lor talente. Dreapta Unită este pe câmpul de luptă. Dar nu putem câştiga lupta fără ca să vină alături de noi toţi cei care îşi doresc democraţie, libertate, toţi aceia care îşi doresc cu adevărat o Românie condusă de oameni înţelepţi, cu viziune, oameni corecţi, care într-adevăr binele comunităţii. La luptă, dragii mei! Să ridicăm întreaga zonă din societate care nu mai suportă călcâiul pe gât. Să strigăm libertate! Victorie!”, a spus Orban.