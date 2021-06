Ludovic Orban îi aminteşte lui Iohannis istoria recentă: S-a retras din cursa pentru şefia PNL pentru a-i lăsa locul actualui preşedinte al României

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine că a avut o relaţie "aproape fără cusur" cu preşedintele Iohannis în cei patru ani de când este preşedintele PNL. Orban aminteşte că a avut o contribuţie decisivă la ascensiunea lui Iohannis în PNL, dar şi la Preşedinţia României.

"Sunt preşedintele PNL de patru ani. În această perioadă am avut un parteneriat cu preşedintele României care a funcţionat aproape fără cusur. Toată lumea ştie acest lucru. Împreună, în acest parteneriat, am facut lucruri extrem de impoortante pentru România, atât pe plan intern, cât şi pe plan european.

Am o relaţie care poate fi evaluată de orice privitor prin prisma cooperării pe care am avut-o nu numai in cei 4 ani. Puţină lume ştie, dar în 2014, după demisia domnului Antonescu din funcţia de preşedinte, mi-am anunţat candidatura la funcţia de preşedinte al PNL şi aveam de departe prima şansă. În acel moment, la delegaţia permanentă, domnul Iohannis a participat, după ce îşi dăduse demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte, şi a cerut derogare pentru a candida la o funcţie. L-am întrebat la acea delegaţie permanentă dacă doreşte să candideze la funcţia de preşedinte al PNL. După ce a răspuns că da, eu mi-am retras candidatura, explicând că preşedintele care este ales de PNL trebuie să aibă principala calitate să fie un candidat la preşedinţie care să aibă toate şansele să câştige. Noi aveam toate analizeze socologice şi ştiam că domnul Klaus Iohannis era cel mai potrivit dintre noi să fie candidat la Preşedinţia României. Pratic, m-am retras şi l-am susţin pe Klaus Iohannis să fie preşedinte PNL şi l-am susţinut şi în momentul desemnării drept candidat la Preşedinţia României, când Crin Antonescu, după ce îşi dăduse demisia, a revenit şi a vrut să candideze.

Relaţia mea cu preşedintele Iohannis este mult mai veche, încă de când eram ministru al Transporturilor. Am luat decizia de reluare a lucrărilor la centura Sibiului. În toţi cei patru ani în care am colaborat am avut o colaborare extrem de bună şi aşa va fi şi de acum înainte", a declarat Orban.