Ludovic Orban, în județul de 'origine' al liberalilor: Nu mă las până nu-l scoatem din ghearele PSD

Ludovic Orban a afirmat sâmbătă, că nu se lasă până când liberalii nu vor câştiga Consiliul Judeţean Argeş şi cele mai importante primării din judeţ, iar noua conducere a organizaţiei judeţene trebuie să înceapă de acum pregătirea campaniei electorale din 2024.

Ludovic Orban a declarat la conferinţa de alegeri de la organizaţia judeţeană PNL Argeş că acest judeţ este unul aparte pentru el, informează News.ro.

„Pentru mine judeţul Argeş este un judeţ aparte, este judeţul în care am venit cel mai des de când sunt membru al PNL pentru că este judeţul practic care a dat titanii liberal ai istorie – Brătienii şi să ştiţi că am venit aici şi cu presă, şi fără presă, şi în campanii, şi la diferite evenimente pe care le-am avut de-a lungul timpului. Pentru mine este o mândrie că am purtat pe umeri sicriul lui Vintilică Brătianu, l-am dus la capela Brătienilor, că am purtat pe umeri sicriul cu corpul neînsufleţit al lui Ioana Brătianu şi am fost aproape an de an la Muzeul Brătianu şi mă bucur că noi, PNL, am reuşit printr-o hotărâre de Guvern să îl scoatem din ghearele Consiliului Judeţean PSD-ist care îl transformaseră într-o cârciumă şi să înfiinţăm muzeul Brătianu la Florica, în semn de respect faţă de istorie, faţă de marile realizări ale Brătienilor”, a declarat Orban.

El a precizat că nu se lasă până când PNL nu va câştiga judeţul Argeş.

„Nu mă las până când nu vom câştiga judeţul Argeş, nu mă las nu îl scoatem din ghearele PSD, Consiliul Judeţean, Primăria municipiului Piteşti şi primăriile celor mai importante localităţi. Echipa pe care o veţi alege trebuie să înceapă încă din prima zi munca de dezvoltare organizatorică, de selectare a candidaţilor, de pregătire a campaniei pentru viitoarele alegerile chiar dacă ele sunt în 2024 toamna. Noi trebuie să începem lupta de pregătire încă de pe acuma, să candidăm cu prima şansă, şi la Piteşti, şi la Curtea de Argeş, şi la Mioveni”, a afirmat preşedintele PNL.