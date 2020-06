Ludovic Orban începe turneul prin țară: merge în două fiefuri ale PSD

Premierul Ludovic Orban efectuează, miercuri, o vizită de lucru în judeţele Brăila şi Galaţi, împreună cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, şi cu ministrul Transportului, Lucian Bode.

Potrivit agendei transmise de Guvern, şeful Executivului va vizita Şantierul Naval Brăila, precum şi şantierul lucrărilor de construcţie a Podului de peste Dunăre, la Brăila, unde va fi informat despre stadiul lucrărilor, al realizării drumului expres Brăila-Galaţi şi al variantei ocolitoare a municipiului Galaţi.



Şeful Executivului se va deplasa, apoi, la Combinatul Siderurgic Liberty Galaţi, unde va avea o întâlnire cu conducerea Combinatului şi va asista la ceremonia de semnare a Memorandumului de colaborare între Liberty S.A. Galaţi şi Romgaz SA.



De asemenea, prim-ministrul va fi prezent şi la inaugurarea Sucursalei Galaţi a Băncii Române de Credite şi Investiţii.



Sursa citată menţionează că premierul are programată şi o întâlnire cu Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Episcopiei Dunării de Jos.