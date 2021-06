Ludovic Orban, săgeți către Valer Dorneanu înainte de decizia CCR privind revocarea Renatei Weber

Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a anunțat marți cu privire la revocarea Renatei Weber că va respecta decizia CCR, lansând săgeți acide către Valer Dorneanu. Totodată, aceasta a reiterat că Renate Weber a acționat ca un „avocat al PSD” și că a avut argumente solide pentru a o revoca din funcție.

„Cu siguranță. De aceea am solicitat un punct de vedere. (...)Avem departament juridic. Eu v-am spus, noi am avut argumente foarte solide: încălcarea Constituției și a legislației țării. În baza acest argumente, am decis revocarea doamnei Weber. Renate Weber a acționat ca un avocat al PSD și a pus în pericol viața și sănătatea românilor. (...) Cu siguranță trebuie să ținem cont de decizia CCR, chiar dacă este condusă de Dorneanu. Ne-a arătat atâtea decizii care nu au nicio legătură cu Constituția. Nu pot să anticipez (c.n. decizia). Vom vedea hotărârea Curții”, a spus Ludovic Orban la Parlament.

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizarea Partidului Social Democrat în legătură cu hotărârea Parlamentului pentru revocarea lui Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului.

Hotărârea Parlamentului 36/2021 pentru revocarea Avocatului Poporului este neconstituţională, fiind încălcate prevederile referitoare la principiul legalităţii şi durata de 5 ani a mandatului acestuia, se arată în sesizarea depusă de PSD la Curtea Constituţională.

Potrivit documentului, hotărârea Parlamentului a încălcat prevederile art. 1 alin. (5) referitoare la principiul legalităţii şi art. 58 alin. (1) din Constituţie privind durata de 5 ani a mandatului Avocatului Poporului.



"În mod contrar garanţiilor de independenţă ale Avocatului Poporului subliniate de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi prevăzute de standardele europene, Parlamentul a adoptat hotărârea de revocare a Avocatului Poporului cu încălcarea Constituţiei, a standardelor de independenţă ale instituţiei, dar şi chiar a prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, astfel cum au fost explicitate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, utilizând revocarea ca un mecanism de control discreţionar, politic, iar nu ca un control de legalitate în privinţa Avocatului Poporului", se arată în sesizare.



Semnatarii sesizării precizează că nu contestă dreptul Parlamentului de a evalua activitatea Avocatului Poporului, ci "tocmai constituţionalitatea acestei evaluări, în sensul că evaluarea realizată nu a fost una obiectivă, nu a respectat cadrul constituţional şi legal şi nu a fost bazată pe o demonstraţie a unor încălcări cumulative a Constituţiei şi a legilor".