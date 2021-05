VIDEO - Ludovic Orban a RĂBUFNIT: USR consideră adversar PNL în unele județe

Liderul PNL Ludovic Orban a condamnat, vineri, într-o conferință de presă la Brașov, acțiunile aleșilor locali USR din unele județe, după ce s-au înregistrat cazuri de alianțe USR-PSD contra PNL sau chiar demersuri USR de schimbare prin referendum asupra unor primari liberali.

„E o coalitie foarte interesanta, care necesita extrem de mult dialog si foarte multa cautare a unor puncte comune. Nu mi se pare normal ca un partener de coalitie sa initieze un demers impotriva unui primar care apartine unui partid partener din coalitia de guvernare. Eu m-am abtinut sa spun lucruri critice despre reprezentantii in administratia locala din partea formatiunilor care formeaza coalitiei. Cred ca asa este de bun simt si din partea partenenerilor nostri”, a zis Ludovic Orban.

„Este adevarat ca avem in cateva localitati din judete o atitudine nu foarte prietenoasa din partea partenerilor de guvernare. Eu incerc in coalitie sa imbunatatim relatiile, sa incercam sa devenim parteneri cu adevarat, in adevaratul sens al cuvantului, atat la nivel national cat si la nivel judetean si local. Sigur, PNL are aproape 1.300 de primari si unii dintre colegii nostri care se gasesc in opozitie probabil incearca sa-si pregateasca terenul pentru viitoarele alegeri locale. Dar calea aleasa de a considera ca PNL este adversar, nu PSD, este o cale gresita, pentru ca aceasta pozitie nu va face altceva decat sa avantajeze PSD, pe nimeni altcineva”, a adăugat liderul PNL.