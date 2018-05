Ludovic Orban vorbește despre O BAZACONIE și marele FAKE NEWS din PNL: 'E o stare de mobilizare în lupta împotriva PSD-ului şi am obţinut foarte multe succese'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi că în conducerea partidului a existat "o susţinere clară" şi o solidarizare cu demersul său privind plângerea penală împotriva premierului Viorica Dăncilă.

El a calificat ca fiind "false" ştirile care au apărut referitoare la contestarea acestui demers de către o serie de lideri din teritoriu, scrie agerpres.ro.

"În toată ţara, în fiecare filială judeţeană se organizează evenimente de aniversare a 143 de ani de la înfiinţarea PNL. Foarte mulţi preşedinţi de filiale sunt prezenţi acolo. Eu n-am nicio informaţie (despre existenţa unor moţiuni în partid - n.r.), dar trebuie să recunosc că apar pe foarte multe site-uri tot felul de informaţii pe care nu pot să le calific decât ca informaţii cu caracter de ştiri false, de fake news (...), care nu au la bază absolut niciun fel de temei. (...) Am vorbit cu dl. Hava (n.r. - Mircea Hava, liderul PNL Alba) şi mâine îmi petrec ziua de naştere în Organizaţia judeţeană Alba, unde am fost invitat de dl. Hava, cu care am comunicat şi care nu mi-a spus nimic. În ceea ce priveşte conducerea PNL, a existat o susţinere clară şi o solidarizare cu demersul meu, ca atare, subiectul este închis", a declarat Orban la sediul central al PNL.

Potrivit acestuia, nu există nicio problemă în PNL şi este firesc să mai existe şi "voci singulare care au alte puncte de vedere decât cele pe care le are preşedintele sau conducerea PNL". "Dar PNL este mai puternic decât oricând. Vocile PNL de regulă nu cântă pe o singură voce, ci pe mai multe voci", a spus Orban.

El a calificat ca fiind o "bazaconie" şi informaţia conform căreia s-ar strânge semnături pentru organizarea unui congres.

"Nu am avut niciodată vreo emoţie la niciun congres al PNL. Dar de ce să vorbim despre un congres astăzi, când nicio filială judeţeană nu a exprimat oficial un punct de vedere critic la adresa leadershipului partidului? Suntem la niciun an de la un congres la care votul delegaţilor a fost zdrobitor pentru susţinerea mea, când PNL a ajuns la un scor de 30%. (...) Nu numai că nu există nemulţumiri în partid, nicio o problemă legată de leadershipul partidului, dimpotrivă, partidul este într-o stare de mobilizare, este în plină campanie pentru respingerea iniţiativei de desfiinţare a Pilonului II de pensii, într-o stare de mobilizare în lupta împotriva PSD-ului şi am obţinut foarte multe succese", a arătat liderul PNL.

Orban a dat asigurări că "nu există nici cea mai mică informaţie certă, asumată privitoare la vreo filială a PNL sau la vreun lider al PNL care să conteste starea de fapt de astăzi din partid şi mai ales cum merge partidul".

"Nu eu am cerut un vot, eu am supus la vot. Nu eu am cerut votul, ci eu am supus la vot la cererea mai multor colegi, iar votul a fost foarte clar. Toată această campanie de ştiri false, fake news, este opera unei propagande care este pusă la punct de PSD şi de alţi adversari politici, care nu are la bază niciun fel de sămânţă de adevăr. (...) Mi se pare că cineva doreşte cu tot dinadinsul să inventeze un subiect care nu există", a adăugat preşedintele PNL.

El a dezminţit că ar exista o situaţie delicată în PNL, susţinând că problema de fapt constă în faptul că România "are un guvern iresponsabil".

"Problema delicată este că un guvern iresponsabil, care este pilotat din umbră de un lider şi mai iresponsabil, şi mă refer la Liviu Dragnea, a adoptat o decizie care a aruncat în aer toată strategia de politică externă a României şi care a distrus punţi construite în zeci de ani de zile. Asta e marea problemă a României. Iar în faţa acestei mari probleme a României n-am putut să stau pasiv şi am depus sesizarea împotriva lui Dragnea şi împotriva premierului acestui guvern - asta-i problema, nu altă problemă. (...) Dacă sunt consilieri judeţeni, consilieri municipali, parlamentari ai partidului care votează altfel decât cum decide PNL şi votează alături de PSD, mai devreme sau mai târziu vor fi în afara PNL", a subliniat el.

Orban mai spune că, dacă sesizarea sa ar fi avut legătură cu serviciile secrete, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, nu era nevoie de el.

"Probabil n-ar fi avut nevoie de mine, că o astfel de teorie este vehiculată de domnii de la PSD. (...) Putea să se înceapă un dosar penal, nu era nevoie să-mi asum eu personal răspunderea pentru depunerea unei astfel de sesizări pe o decizie care a însemnat foarte multă răspundere pentru mine şi a generat foarte multe riscuri. Puteţi să vă uitaţi la unul, două posturi de televiziune şi la alte site-uri de ştiri şi veţi vedea ce riscuri a presupus acest gest al meu. Eu am depus ca cetăţean (n.r. - plângerea), m-am consultat numai cu prieteni, numai cu oameni apropiaţi de mine, care au cunoştinţe juridice şi am făcut-o din conştiinţă, pentru că am simţit-o ca o obligaţie morală", a afirmat liderul liberalilor.

BEx al PNL a decis marţi, cu 23 de voturi "pentru", trei "împotrivă" şi trei abţineri, să susţină demersul lui Ludovic Orban privind plângerea penală împotriva prim-ministrului Viorica Dăncilă.