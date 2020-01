Ludovic Orban vrea negocieri cu USR-PLUS: măsura noastră este corectă

Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, că măsura de a restricționa dreptul la vot al cetățenilor care au viză de flotant de mai puțin de 90 de zile oprește migrația votanților în interesele primarilor în funcție. Premierul a precizat că poate negocia cu USR-PLUS pentru scurtarea perioadei de 90 de zile.

"Cu siguranță că am discutat. Am ajuns la concluzia că propunerea noastră este foarte corectă. Nu poți să permiți migrația votanților în funcție de interesele unor primari în funcție care vin și își aduc votanți pentru o zi care nu au nicio legătură cu localitatea respectivă. Am să vă dau pe cifre. Am făcut o analiză pe 200 de localități unde a fost o migrație suspectă în alegerile din 2016, numărul de vize de flotant au fost 20.000 în 2016, evident aproape toate luate în preajma alegerilor, în timp ce în anii normali, numărul amxim de vize de flotant care au fost date în aceste 200 de localități au fost de 2000, adică de 10 ori mai puțin. Dacă cineva îmi spune mie că în 2016 cei 20.000 de oameni s-au hotărât să-și facă vizele de flotant pentru că s-au mutat, n-o să-l cred", a declarat premierul Ludovic Orban, miercuri, la Palatul Victoria.

Premierul Ludovic Orban a mai afirmat că poate discuta cu USR- PLUS în privința scurtării perioadei necesare pentru a vota de la acordarea vizei de flotant până la ziua votului.

"Sigur, putem discuta asupra perioadei, că nu-s 90 de zile, că sunt 60 de zile, că sunt 45 de zile, dar ceea ce-și doresc colegii noștri afectează procesul eelctoral pentru că permite exercitarea dreptului de vot al unor oameni care nu au legătură și care determină alegerea unui primar fără să le pese de cine aleg ci doar pentru a-i ace un serviciu acelui primar", a mai spus premierul.

Alianța USR-PLUS a transmis, miercuri, că nu e de acord cu Guvernul privind restricționarea dreptului de vot pentru cetățenii care dobândesc viza de flotant cu mai puțin de 90 de zile față de data alegerilor. USR va introduce un amendament în acest sens și solicită PNL să renunțe la articol.

În documentul pe care Guvernul l-a trimis Parlamentului privind asumarea răspunderii pe modificarea legii electorale este precizat că cetățenii care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală cu mai puțin de 90 de zile înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care au avut reședința sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile. În acest caz, cetățenii vor vota pe lista suplimentară.