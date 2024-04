Lupte de culise după debarcarea fostului primar Cătălin Cherecheș: cine vrea să-i ia postul de edil?

Mircea Dolha (Partidul Național Conservator Român – formațiune condusă de europarlamentarul Cristian Terheș) candidează la Primăria Baia Mare.

Situația de la Baia Mare este cu atât mai tensionată cu cât după vacantarea poziției de primar a municipiului Baia Mare prin „debarcarea” lui Cătălin Cherecheș funcția de primar interimar a fost ocupată de Doru Dăncuș, viceprimar și apropiat al fostului edil. Au urmat apoi mai multe lupte de culise pentru cursa alegerilor locale.

Doru Dancuș anunțase public că va candida la Primaria Baia Mare din partea AUR. Din partea PSD ar fi urmat să intre în cursă Mircea Dolha.

Președinte PSD Maramureș, Gabriel Zetea (apropiat de Doru Dăncuș), a reușit în urma unor negocieri să-l convingă pe Dăncus să candideze din partea PSD la Primaria Baia Mare. În felul acesta Zetea a reușit să-l scoată din ecuație pe Mircea Dolha.

Mircea Dolha nu a acceptat însă situația și a revenit în cursa pentru alegerile locale.

„Dragi prieteni care mă vreți candidat pentru Primaria Baia Mare: ați câștigat! Îmi anunț acum, de Sfintele Florii, intenția de a candida pentru fotoliul de primar. Vă aștept cu drag pe toți cei care doriți să veniți alături de mine in echipa de campanie si in echipa de consilieri locali. Sunt omul faptelor si eu pot in trei zile ce ei nu pot intr-o luna ori un an”, a declarat Mircea Dolha, atunci când și-a anunțat candidatura.

Intrarea lui Mircea Dolha în cursa pentru Primaria Baia Mare „strică însă foarte multe jocurile deja făcute" pentru cele două mari partide, care își revendicau fotoliul de primar (PSD și PNL), transmit sursele noastre din PSD.

Mircea Dolha a mai candidat la Primăria Baia Mare din partea PSD. Ulterior a devenit parlamentar din partea PNL.

Pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare și-au anunțat candidaturile 13 persoane (un record în istoria politico-administrativă a municipiului reședință de județ, după cum notează și presa locală): Ionel Bogdan (PNL), Doru Dăncuș (PSD), Brian Cristian (Alianța Dreapta Unită USR & PMP), Costel Pîrvănoiu (AUR), Papp Zsolt Istvan (UDMR), Cristian Anghel (FD), Liviu Marian Pop (PUSL), Claudiu Gheorghe Filip (PV), Călin Herțeg (AD), Mircea Cirț (VN), Sever Ciucă (PER), Sergiu Zainea (independent) și Mircea Dolha (PNRC). Nu este exclus ca SOS să mizeze pentru Bogdan Hodorogea.