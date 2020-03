Manifestările maghiare din Parcul Reconcilierii programate pentru 15 martie, anulate din cauza coronavirusului

Conducerea UDMR Arad a decis, luni, să anuleze manifestările comemorative dedicate revoluţiei paşoptiste, programate ca în fiecare an pe 15 martie, în Parcul Reconcilierii Româno-Ungare, pe fondul măsurilor anunţate de autorităţi pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Preşedintele UDMR Arad, deputatul Petru Farago, a declarat, pentru AGERPRES, că decizia a fost luată în Biroul Politic al organizaţiei judeţene.

"La manifestări aşteptam câteva sute de persoane, ca în fiecare an. Nu este vorba de vreo solicitare primită de la Direcţia de Sănătate Publică, dar având în vedere măsurile anunţate la Bucureşti pentru limitarea adunărilor publice şi pentru că ne pasă de membrii comunităţii noastre, am decis să nu mai organizăm nimic în acest an", a declarat Petru Farago.

Conform sursei citate, principala manifestare urma să aibă loc, în 15 martie la ora 16,00, în Parcul Reconcilierii, unde se depuneau coroane la baza Statuii Libertăţii şi se ţineau discursuri. Seara, ar fi avut loc şi un spectacol artistic la Sala Sporturilor.

Anul trecut, în Parcul Reconcilierii au participat la comemorarea Revoluţiei de la 1848-1849 peste 400 de maghiari din Arad, fiind prezent şi vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt