Marcel Ciolacu a fumat pipa păcii cu Eugen Teodorovici: 'Nu am ranchiuni, nu am dușmănii. Este patriot'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți la DC News că Eugen Teodorovici, contracandidatul său de la Congres, este un „patriot” căruia nu-i poartă ranchiună pentru lupta de la alegerile interne și care poate ocupa un loc eligibil pe lista PSD la parlamentare.

„Eu nu am ranchiuni si nu am dusmanii, am capacitatea de a face si autoevaluari. Este un moment cand PSD a decis sa mearga singur si atunci toti oameNii care reprezinta ceva in PSD trebuie sa se stranga la aceeasi masa. (Teodorovici) Este patriot in comparatie cu alti oameni politici”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu.

El a adăugat că Teodorovici poate ocupa un loc eligibil pe lista PSD pentru alegerile parlamentare.

„Lăsăm să se vindece rănile. Rămân cicatricile”, a precizat el, cu privire la schimbul de replici pe care l-a avut în campania internă din PSD cu Eugen Teodorovici.

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a participat la şedinţa conducerii partidului care a avut loc marţi la sediul central. După ședință, Ciolacu a declarat, marţi, că şi-a făcut un program comun de campanie cu senatorul Eugen Teodorovici.

"Ne-am făcut un program comun de campanie eu cu colegul meu Eugen Teodorovici. El va pleca în acest weekend la Piatra Neamţ, la domnul Arsene, şi va mai avea deplasări şi în Moldova. Am avut un proiect comun, Eugen a fost senator de Buzău, şi am pornit împreună cu Consiliul judeţean un proiect, celebrul pod de la Vadu Paşii, în cazul în care se mai întâmplă ceva cu podul de la Mărăcineni să fie o rută ocolitoare, astfel încât să nu se mai blocheze traficul către Moldova şi am hotărât să mergem împreună şi la Buzău la acest pod", a anunţat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD.

El a adăugat că a avut cu Teodorovici "discuţii colegiale de campanie şi despre cum ne ajutăm colegii în această campanie de locale".