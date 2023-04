Marcel Ciolacu, discurs extrem de dur: Românii nu mai suportă! Este total injust să vedem atâta nesimțire/ Video

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, pe scena Congresului UDMR și a spus că actualul Guvern este chemat să rezolve inechitățile din ultimii 30 de ani. Ciolacu arată că românii s-au săturat de nesimțire și de avantajele unora care lucrează la stat, iar oamenii nu mai pot suporta cheltuielile.

”Aș vrea să vorbesc astăzi despre ceea ce eu și partidul pe care îl reprezint credem că este principala așteptare a populației din partea unei guvernări responsabile. Vreau să vorbim foarte serios despre stoparea risipei de la stat, într-o perioadă în care oamenii obișnuiți, care trăiesc dintr-un salariu muncit pe brânci, fac față cu greu costurilor vieții din cauza inflației care a lovit întreaga lume.

Este inechitabil să vedem angajați la stat care câștigă zeci de mii de lei lunar. Este complet injust să vedem cum unii cumulează cu nesimțire salarii și tot felul de pensii speciale. Și, de aceea, avem obligația să închidem toate portițele prin care se încasează asemenea venituri supradimensionate.

În ultimele săptămâni am tot propus soluții pentru a opri risipa din sistemul bugetar. Și vă spun sincer că m-am cam săturat să aud tot felul de specialiști cu pensie specială care spun că nu se poate.

Privilegiile lor sunt ca o ciumă peste sufletul acestui popor. Dar știți foarte bine că atunci când vine vorba de ciumă, eu și colegii mei avem deja o vindecare la activ. Deci vă garantez eu că se poate! Trebuie să vindecăm România de această boală a specialilor care ne macină de mult prea mult timp!

Fie ducem această luptă pentru dreptate și echitate, fie ne recunoaștem învinși și murim fiecare pe limba noastră, oricare ar fi aceea. Eu n-am de gând să fac asta. Și sunt convins că nici Kelemen Hunor. Și nici Nicolae Ciucă!

De altfel, vă mărturisesc că am discutat cu dl premier Ciucă și cu dl președinte Kelemen Hunor foarte mult pe acest subiect. Și avem toți aceeași opinie. Trebuie să luăm măsuri astfel încât să reducem cheltuielile. Trebuie să avem un aparat bugetar mai suplu.

Iar pentru că nu suntem croitori, putem măsura o dată și să tăiem de mai multe ori. Și să rămână doar cei care își fac treaba bine! Și da, trebuie să ne uităm cu atenție de la secretarii de stat și până la consiliile de administrație. Iar acest lucru nu îl facem de dragul economiilor rezultate. Ci pentru că așa este corect și normal!

Vreau să fim foarte clari. Niciodată când PSD a fost la guvernare nu s-au luat măsuri de austeritate. Nici de data asta nu se va întâmpla acest lucru. Niciun salariu nu va scădea cât timp PSD va fi în acest guvern!

Ne vom bate însă pentru a lua deciziile corecte care să reducă inegalitățile din societate! Să terminăm odată cu pensiile speciale, cu primele și sporurile necuvenite sau cu consiliile de administrație unde aterizează nepricepuți pe salarii absurde!”, a spus Marcel Ciolacu.

Nu putem cere românilor să suporter costurile inflației

Liderul PSD arată că cetățenii își doresc măsuri urgente, iar coaliția de guvernare nu le mai poate cere oamenilor ”să mai suporte puțin”.

Și vreau să profit de această ocazie să mulțumesc liderilor UDMR pentru că au avut mereu o poziție echilibrată și corectă în această privință. Am constatat în multe rânduri că atât eu, cât și dl Kelemen Hunor crede în solidaritate și în nevoia găsirii unui echilibru corect între impozitarea veniturilor obținute de angajați din muncă și a veniturilor obținute de angajatori, din capital.

Și eu, si domnia sa credem în echitate socială. Nu le putem cere românilor să mai suporte puțin costurile inflației, dar să permitem în continuare huzurul pe lefuri uriașe la stat!

Avem de luat decizii curajoase și avem nevoie de expertiza colegilor din UDMR. Am demonstrat la guvernare alături de UDMR că nu am dat Ardealul ungurilor, ci împreună cu ministrul Cseke Attila și ceilalți colegi din Coaliție, am alocat finanțări-record pentru investiții publice pentru toate județele României.

Și e normal acest lucru. Pentru că dincolo de orice, sarcina noastră este să facem din România un stat în care să creștem veniturile celor mulți, nu să le sporim averile celor bogați.

Și românii și maghiarii din această țară s-au săturat de populism și învrăjbire artificială. Mai importante pentru toți sunt autostrăzile, școlile sau sistemul de sănătate. Nu prostiile extremiste!

Eu reprezint un partid de stânga, voi unul de dreapta. Eu sunt buzoian, voi sunteți maghiari din Secuime, din Mureș sau din Timișoara. Însă, așa cum îmi place tochitura muntenească din zona mea, la fel de mult îmi place și gulașul vostru! Așa cum sunt sigur că și vouă vă plac micii noștri!”, a mai spus Ciolacu.