Marcel Ciolacu îl avertizează pe Nicolae Ciucă: 'Să fim mai atenți la unele declarații!' - VIDEO

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, îi avertizează pe toți cei din coaliția de guvernare să fie mai atenți la unele declarații. Chiar dacă nu îi menționează numele, precizarea vine după ce premierul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, că „măsurile strâmbe” venite din calcule electorale provoacă probleme de două ori mai mari decât cele pe care susțin că le rezolvă, că PNL nu va susține nicio măsură care să sufoce mediul de afaceri și că liberalii nu pot promova măsuri neconstituționale, impozite peste noapte, taxe și poveri pe companii și mediul de afaceri. Acesta a fost primul gest de delimitare a premirului față de PSD după 7 luni de guvernare.

„Eu vreau ceva normal, un mediu de afaceri aşezat, corect, pe aceleaşi principii şi o protejare a celor cu venituri mici şi mijlocii. Sunt ferm convin în continuare că nu vorbim de o rupere a coaliţie, sunt ferm convins că trebuie să fim mai atenţi la anumite declaraţii şi să ne reaşezăm la masă şi să venim cu cele mai bune soluţii, aşteptate de români”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a menţionat că nu vrea să mute discuţia pe anumiţi miniştri.

„Fiecare dintre noi suntem trecători prin aceste funcţii, unii mai mult, alţii mai puţin, în funcţie de performanşa fiecăruia. Nu vreau să am această discuţie la ceva punctual”, a spus el, întrebat dacă ministrul Energiei trebuie să vină cu explicaţii în faţa coaliţiei.

„Sunt convins că nu e vorba de o rupere a coaliție. Să fim mai atenți la unele declarații.

Nu vreau să mut discuția pe unii miniștri! Sunt lucruri care se fac mai ușor într-o colaiție, altele mai greu. Poate și eu am greșit că nu am explicat ce e mai bine pentru oameni. Nu am dat ultimatum. Am explicat principiile cu care ne așezăm la masă”, a spus Marcel Ciolacu.

„Eu nu vreau nicio modificare. Ori modificăm Codul Fiscal cu o perspectivă, după discuţii cu partenerii sociali, cu un mediu de afaceri echilibrat, fără excepţii. (..) Încurajăm jocuri de noroc, nu încurajăm sănătatea, staţi şi cu marile companii, care au avut nişte venituri excepţionale în această perioadă. Nu că şi le-au dorit, doamne fereşte, dar le-au avut. (..) Pe o perioadă limitată, aşa cum ai avut şi aceste venituri excepţionale, vii şi cu un efort către societate, de exemplu către zona de sănătate. mergem şi aşezăm lucrurile pe aceste principii, sunt ferm convins că continuăm aceatsă coaliţie şi vom construi”.

Nu am dat ultimatumuri, nu am dat linii roşii, am explicat principiile cu care eu şi colegii mei din PSD ne aşezăm la masă”, a precizat Ciolacu, arătând că ”nu intrăm în zona de speculaţii.”

Din acest moment, ne aşezăm şi discutăm în ficare zi. (..) Avem foarte multe întâlniri şi discuţii. Astăzi, de dimineaţă, am stat de vorbă cu domnul prim-ministru, e un lucru normal, vorbim în fiecare zi”, a mai precizat Ciolacu.