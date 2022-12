Marcel Ciolacu, mesaj pentru premierul Benjamin Netanyahu: 'Contez pe sprijinul dumneavoastră'

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, îl felicită pe Benjamin Netanyahu pentru noul mandat de prim-ministru al Israelului, arătând că această ţară este "un prieten şi un partener special al României".

Congratulations Benjamin @netanyahu for your new term as Israel’s Prime minister. I count on your support to take that good relations between our countries to a higher level. Israel is a special friend & partner of Romania! ????????????????