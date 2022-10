Video | Ciolacu pune tunurile pe PNL și amenință cu ieșirea de la guvernare: 'M-am săturat de ei. Să recunoască că au greșit și vor fi iertați'

Preșdintele PSD Marcel Ciolacu a amenință cu ieșirea de la guvernare dacă i se vor cere înlocuiri „pe nedrept”. „Să nu mă enerveze să îmi aduc aminte toate cifrele din pandemie”, amenință Ciolacu. El spune că nu ar vrea să regrete că a cerut votul pentru intrarea social-democrailor la guvernare.

Marcel Ciolacu a declarat, la Buzău, că nu are nicio problemă să spună că PSD „face diferența și în Parlament, și în Guvern” și că a adus o coerență clară, prin miniștrii săi, în actul de guvernare. În același timp, el le transmite partenerilor de la guvernare că s-a săturat de acuzații și că va reacționa de fiecare dată „până când vor recunoaște adevărul”, însă asta nu înseamnă „că aruncăm țara într-o criză politică”.

„Am spus niște adevăruri ieri la Craiova. Am să le spun în continuare, până le intră bine în cap. Nu PSD și nu ministrul actual al finanțelor este de vină pentru datoria publică imensă lăsată de alte guverne. Avem cifre clare și dacă nu le-au înțeles o să le citesc din nou până când o să le înțeleagă și nu o să mai mintă că nu sunt adevărate. Sunt cifre publice. Să recunoască că au greșit și vor fi iertați de către români mult mai ușor.

M-am săturat de ei și le spun că voi reacționa la fel până când vor recunoaște adevărul. Asta nu înseamnă că aruncăm țara într-o criză politică. Exlus așa ceva. Acest guvern și această coaliție trebuie cel puțin până în 2024 să fie funcțional pe această contrucție politică. Am făcut oamenii noi de la USR de ce au fost în stare. Dar asta nu înseamnă că cineva își va putea permite să atace un coleg de-al nostru și să nu spună adevărul. Să-și asume deciziile lor. Nu avem de ce să stăm cu capul plecat.

Toate deciziile pe care le-am luat în această perioadă au fost corecte. Poate dacă ar fi acceptat și anumite decizii mai îndrăznețe în zona de energie, astăzi am fi vorbit de o predictibilitate mult mai mare și în economie, și în bugetul fiecărei familii. Dar sunt convins că în următoarele săptămâni vom veni cu soluțiile cele mai corecte în aceste momente de criză. Nu avem soluții miraculoase. Trebuie să cântărim foarte bine. Și eu m-am săturat să avem discuții și licitații cât vor primi sau nu pensionarii.

Sunt unul dintre cei care am riscat foarte mult când am solicitat votul colegilor mei să intrăm la guvernare. Nu-mi pare rău că am făcut acest lucru, fiindcă lucrurile au mers înainte și am ieșit dintr-o zonă foarte întunecată a României. Să nu mă enerveze să îmi aduc aminte exact de toate cifrele din pandemie și de dezastrul din pandemie. Până să mai răspundă, întâi să dea explicații pentru miliardul ăla furat numai la vaccinuri și eu încep să fiu mulțumit.

Să mă facă să-mi pară rău că v-am solicitat să votați să intrăm la guvernare, să ne asumăm o asemenea responsabilitate în cea mai mare criză prin care trece România după al doilea război mondial, pentru că o să venim cu toții și o să spunem toate adevărurile. Nu vreau să intre România într-o zonă de instabilitate, nici economică, nici politică. Dimpotrivă. Vreau să construiesc cu Nicolae Ciucă, dar vrea colegii mei să fie respectați și să nu fie atacați pe nedrept. Să nu ni se ceară înlocuiri pe nedrept, fiindcă în acel moment parteneriatul nostru va lua sfârșit”, a declarat Ciolacu.