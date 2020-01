Marcel Ciolacu s-a SĂTURAT de Guvernul Orban: Asumarea răspunderii pe diverse acte este un ABUZ

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, consideră că asumarea răspunderii Guvernului Orban pentru diverse acte normative în ultimele două luni reprezintă "un abuz", conform Agerpress.

"Citeam şi declaraţiile domnului Zegrean. În 30 ani au fost trei sau patru asumări. Noi avem acum în 60 de zile aproape, şapte. Oricum am vrea să o pitim sau să o aşezăm, este un abuz (...) Am văzut şi eu. Deşi legea de abilitare a trecut, Guvernul tot promovează ordonanţe de urgenţă care impun sesiune extraordinară atât la Senat, când este primă cameră sesizată, cât şi la Cameră, mai nou, fiind dată ordonanţa pe învăţământ. Angajarea răspunderii înseamnă plen reunit. Ştim că preşedintele României are acest atribut şi şi-a exprimat deja dorinţa, după ce legea va fi trimisă la Parlament", a afirmat Ciolacu sâmbătă înaintea reuniunii PES, "Un nou contract social european - 300 de activişti pentru un mesaj de stânga european".

El a precizat că ordonanţa de urgenţă pe învăţământ nu a fost primită la Camera Deputaţilor, prim for sesizat în acest caz.

"Cred că luni. Vom vedea", a adăugat Ciolacu.