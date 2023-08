Marcel Ciolacu: 'Suntem încă din păcate pe unul dintre primele locuri în Europa la victimele din accidente rutiere!' - VIDEO

Premierul României, Marcel Ciolacu, a prezentat informații deloc favorabile României în ceea ce privește siguranța rutieră.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că doreşte creşterea gradului de siguranţă pe şosele printr-un concept integrat, arătând că Poliţia Română va spori monitorizarea şi gestionarea traficului rutier folosind noi echipamente de comunicaţii prin satelit şi alte tehnologii.

„Domnul vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, propune un proiect foarte important, numit Help All. Vrem să creştem gradul de siguranţă pe şosele printr-un concept integrat, realizat mai ales pe banii europeni. Este pentru prima oară când există această abordare în România. Poliţia Română va spori monitorizarea şi gestionarea traficului rutier folosind noi echipamente de comunicaţii prin satelit şi alte tehnologii. Suntem încă, din păcate, pe unul dintre primele locuri în Europa la numărul victimelor din accidente rutiere şi de aceea consider că acest proiect este efectiv vital”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, la începutul şedinţei de Guvern.