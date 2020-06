Marcel Pavel, mesaj EXPLOZIV, de pe patul de spital: Cât să fii de câine și de bătut în cap!

Artistul Marcel Pavel le transmite un mesaj, de pe patul de spital, tuturor celor care consideră că el ar face parte dintr-o așa numită teorie a conspirației, în care s-au scos niște vedete în față, bolnave de coronavirus, pentru a speria populația. Marcel Pavel susține că el nu a fost și nici nu va fi implicat în niciun joc politic și le transmite ”detractorilor” să găsească alt subiect de bârfă.

Citește și: Cozmin Gușă vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban vor să isterizeze populația

”Bună dimineața, dragi prieteni! Am văzut cu câtă răutate au privit și privesc unii oameni (dacă-i pot numi așa...), faptul că eu trec prin momente extrem de dificile ale vieții mele! Repet, am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, o afecțiune gravă a plămânilor necesitând un termen f îndelungat pt a mă vindeca! Unii indivizi care au venin în loc de sânge au îndrăznit să scrie pe pagina mea că am fost plătit că să mă îmbolnăvesc de plămâni și stau în spital în jur de 2 săptâmâni...! Cât să fii de câine și de bătut în cap și să îmi spui asta tocmai mie! Fraților, eu sunt o persoană cu coloană vertebrală, dreaptă, nu am fost, nu sunt și nici nu o să fiu niciodată implicat politic, clar! Trec prin momente de cumpănă a vieții mele!În loc să veniți în întâmpinarea mea cu un gând bun și cu urări de sănătate v-ați permis să scrieți numai răutăți! Pe cei care ați scris si v-ați permis să mă jigniți și să mă acuzați pe nedrept fără să aveți nici măcar o dovadă că as fi implicat în toată închipuirea aceasta bolnavă a voastră o să vâ scot din listă și o să vă blochez că să nu va mai permiteți să bârfiti la modul ordinar la adresa mea! Să vă fie rușine celor care ati scris mizerii despre mine! Este prima, dar și ultima oară când o să mai scriu lucruri negative legate de detractori! Găsiți pe altcineva pe care să bârfiți, pe pagina mea nu este loc de așa ceva! Nu am declarat și nu susțin faptul că există acest virus ordinar, nu l-am inventat eu, nu eu v-am blocat în case, nu sunt o autoritate în acest sens, nu sunt virusolog sau epidemiolog pt a vă spune că acest nenorocit de Covid-19 există sau nu există, întrebați-i pe cei care l-au inventat și l-au răspândit pe întreaga planetă! Am fost diagnosticat cu dublă pneumonie, boala care îți dă niște stări cumplite! Faptul că la cele 2 testări de Covid de până acum am ieșit pozitiv la nu mă încântă deloc, dar trebuia sa dau niste lămuriri în acest sens și să vă împărtășesc și vouă această întâmplare nenorocită prin care trec și nu vă doresc la niciunul dintre dv să treceți prin ceea ce trec eu! Nu sunt obligat să dau explicatii, dar am făcut-o din bun simț civic! Dumnezeu să ne binecuvânteze!”, scrie Marcel Pavel.