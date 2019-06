Marele mister al vizitei Papei în România: De ce a ales Suveranul Pontif să folosească Dacia

Intr-o tara in care demnitarii umbla cel mai des cu masini extrem de scumpe si cu o intretinere costisitoare, Papa Francisc a decis ca in vizita sa in Romania sa utilizeze Dacia, a scris jurnalistul Radu Tudor pe blogul personal.

Dacia Logan si Dacia Duster Papamobil au fost optiunile personale din partea Sanctitatii Sale.

In dialogul pregatitor pentru vizita, Papa Francisc a precizat ca pentru vizita sa de 3 zile in Romania doreste sa se deplaseze cu un autoturism produs in tara noastra.

In pregatirea vizitei in Romania, echipele comune de protectie au prezentat la Vatican sfantului parinte papamobilul acum 2 luni.

Sanctitatea Sa a vazut Dacia Duster, a urcat pe bancheta din spate, s-a declarat multumit si astfel a ramas decizia.

In toate pelerinajele sale in strainatate, Papa Francisc cere ca masina utilizata sa fie un “brand national”, daca exista in tara respectiva.

Papamobilul Dacia Duster a fost modificat de specialistii Automobile Dacia Pitesti, ai Institutului de Cercetare Renault de la Titu, la cererea Serviciului de Protectie si Paza.

Alte automobile Dacia Duster au fost special configurate pentru aceasta vizita de catre specialistii Dacia pentru reprezentantii SPP.

Pentru fiecare dintre masini exista variante de rezerva, cu diverse configurantii functie de starea vremii.

Exista inclusiv un Papamobil marca ISUZU, folosit deja în București, dar si o masina blindata aflata permanent in coloana Sfintiei Sale, pentru orice nevoie.