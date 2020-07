Marin Lupaş, candidatul PRO România pentru primăria municipiului Arad

PRO România a anunţat, luni, că a definitivat procedurile pentru stabilirea candidatului formaţiunii pentru Primăria Arad, acesta urmând să fie Marin Lupaş, consilier local municipal, notează Agerpres.

Conform unui comunicat de presă remis de PRO România Arad, Marin Lupaş are "o vastă experienţă politică şi în administraţia publică locală" şi este "un om al cărui drum în viaţă a fost călăuzit întotdeauna de deviza 'aproape de oameni'"."Decizia ca domnul Lupaş să reprezinte PRO România a venit în urma unor calcule şi măsurători specifice, coroborate cu calitatea sa umană. Noi, toţi cei de la PRO România, ne bucurăm să mergem împreună pe acest drum şi suntem absolut convinşi că Marin Lupaş este soluţia potrivită pentru a readuce acestui oraş o administraţie onestă şi eficientă, aşa cum arădenii merită să aibă, dar cum de multă vreme nu au mai avut", afirmă, în comunicat, preşedintele filialei judeţene PRO România, Flavius Măduţa.Marin Lupaş este consilier local din 2012 şi în 2016 a fost ales independent, după ce anterior părăsise PSD, formaţiune în care s-a înscris în 2008."Am intrat în politică în urmă cu 12 ani iar de atunci consider că i-am reprezentat pe arădeni cu toată îndârjirea şi priceperea mea, în mod serios şi onest, conştientizând în permanenţă onoarea pe care o poţi avea atunci când reprezinţi atâţia cetăţeni. (...) Am fost întotdeauna un om al faptelor, nu al vorbelor, şi aşa voi fi şi de acum înainte", afirmă Lupaş, în acelaşi comunicat.