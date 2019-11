Marius Budăi susţine că a votat pentru o Românie unită şi pentru bunăstarea românilor

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne că votul său a fost dat "pentru o Românie unită", dar şi pentru "bunăstarea românilor, nu pentru austeritate", scrie Agerpres.

"Am votat pentru o Românie unită, pentru o Românie pe care să nu o dezbinăm între tineri şi seniori, între angajaţi la privat şi angajaţi la buget, între românii mei şi restul. Am votat pentru bunăstarea românilor, nu pentru austeritate. Am votat pentru un preşedinte care să respecte Constituţia şi legile ţării şi am votat cu sufletul curat pentru copiii, părinţii şi bunicii noştri", a afirmat fostul ministru.

Citește și: Gigel Ştirbu (PNL): Am votat pentru o Românie în care copii şi nepoţii noştri să-şi dorească să rămână



Budăi, care este şi preşedinte executiv al organizaţiei judeţene Botoşani a Partidului Social Democrat, a votat în localitatea Curteşti din judeţul Botoşani.