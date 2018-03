Mărturia care îl 'îngroapă' pe șeful PSD: 'Îmi era frică de Dragnea. Mi-a propus colaborarea cu PSD şi tot el mi-a spus că voi fi angajată temporar la DGASPC'

Anisa Niculina Stoica, una dintre angajatele DGASPC Teleorman menţinută în funcţie şi plătită deşi lucra de fapt la organizaţia PSD, a declarat, miercuri, la instanţa supremă, unde urmează să fie audiat şi liderul PSD, Liviu Dragnea, că ea nu a cerut nimănui să fie angajată pe vreun post, că lucra în presa locală şi că Liviu Dragnea i-a propus colaborarea cu PSD, tot el fiind şi cel care i-a spus că va fi angajată la DGASPC, temporar, pentru a încasa un salariu, în condiţiile în care la PSD nu era plătită. Ea spune că a fost o situaţie confuză pentru ea, că a întrebat unde va lucra, de fapt, şi că i s-a răspuns că la partid. La această oră, la ICCJ continuă audierile, de afară auzindu-se huiduieli şi scandări ale protestatarilor #rezist aflaţi în faţa instituţiei.

"Fac o mică precizare - nu am cerut niciodată să fiu angajată. Nu am cerut nimănui să fiu angajată pe vreun post. Eu lucram în presa locală atunci. Domnul Dragnea mi-a propus această colaborare cu PSD, prin 2006 cred, la o întâlnire la Camera Deputaţilor am făcut cunoştinţă. Erau mai mulţi prezenţi, inclusiv Adriana Botorogeanu. Am avut o discuţie în biroul lui de la Consiliul Judeţean Teleorman. Mi-a spus că vrea să înfiinţeze un birou de presă la PSD Teleorman, i-am spus că nu am mai făcut PR, dar aş putea încerca. Era o experienţă interesantă. Nu era vorba despre o funcţie anume, nu mi-a precizat", le-a spus magistraţilor Anisa Stoica, audiată ca martor.

Ea a mai susţinut că odată cu ea au mai fost aduşi doi jurnalişti din presă locală, dar nu au stat, iar ea nu a fost plătită trei luni. Anisa Stoica a mai spus că, la un moment dat, Liviu Dragnea a întrebat-o dacă situaţia ei legată de plată a fost rezolvată şi i-a răspuns că nu.

"Nu ştiu nici cine trebuia să o rezolve. Domnul Stuparu (Timotei Stuparu, secretarul PSD Teleorman - n.r.) a fost enervat de prezenţa mea în partid. Am lucrat la Stuparu între 2000 şi 2002, dar nu am apelat la el să mă angajeze. Nu am apelat la nimeni să intervină la domnul Dragnea pentru a fi angajată. Trebuia să fim plătiţi cumva, de-asta s-a luat această decizie. Domnul Dragnea a avut nişte discuţii cu nişte persoane pe care nu mi le amintesc şi mi-a spus că voi fi angajată la Protecţia Copilului Teleorman, spunând că este o decizie temporară. A fost confuz pentru mine, nu ştiam unde voi lucra. Am întrebat unde voi desfăşura activitatea. Mi s-a spus că la partid. (...) Mi s-a raspuns pur si simplu că voi fi în cadrul partidului. Nu mai stiu cine, dar precizez că nu domnul Dragnea. Erau foarte multe persoane în partid atunci, nu pot preciza cine mi-a spus că voi lucra în partid. Domnul Dragnea nu era acolo cand întrebasem (...) Aşa că ne-am conformat", a mai susţinut ea.

Stoica a mai spus că ulterior a dat examen la DGASPC, dar la scurt timp şi ea şi Adriana Botorogeanu au fost chemate de directoarea Direcţiei, Floarea Alesu, care le-a întrebat de ce nu se prezintă la serviciu la DGASPC.

"A spus că măcar am putea merge jumătate de timp acolo la partid, jumătate aici, dar să fim prezente şi la DGASPC. Doamna director bănuiesc că ştia. Nu ştiu de unde ştia că eu şi Botorogeanu ne desfăşurăm activitatea la sediul partidului. A ieşit din birou după un timp, apoi a revenit şi ne-a spus că mai bine nu venim la direcţie şi că ar fi bine să nu ne vadă nimeni acolo", a afirmat ea, susţinând că Botorogeanu nu le-a dat alte explicaţii.

Ea a mai spus că nu s-a simţit protejată de Liviu Dragnea şi că nu a făcut parte din "cercul relaţional" al acestuia.

"Precizez că nu m-am simţit niciodată protejată de domnul Dragnea sau de altcineva. Au tot fost martori care au spus asta, dar eu nu am făcut niciodată parte din cercul lui relaţional. Întrebată de magistrat de ce a existat acea situaţie dacă nu era protejată de Dragnea, femeia a răspuns: Cred că toţi voiau să îşi păstreze locul de muncă, nu ştiu. Îmi era frică de domnul Dragnea, nu e vina lui, chiar la un mom dat mi-a spus. Nu ştiu de ce doamna Alesu sau ceilalţi au acceptat. Nu de dragul meu, la partid era nevoie de oameni care să muncească. La DGASPC nu ştiu. Poate din dorinţa de a ajuta partidul, nu ştiu. Singurul punct în care am pronunţat în faţa doamnei Alesu numele lui dragnea a fost în 2008, când mi-am dorit să fac nişte campanii pentru copii, voiam şi specialişti. Am încercat să o impresionez, i-am spus că aceste campanii vor fi cu acordul preşedintelui. Dar va spun că nu m-am simţit protejată de domnul Dragnea", a spus Anisa Stoica, care este audiată în calitate de martor la solicitarea avocaţilor lui Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Răspunzând întrebărilor magistratului dacă ar fi putut să-l refuze pe Dragnea şi dacă s-a simţit obligată faţă de el, Anisa Stoica a spus că îl putea refuza şi că nu s-a simţit obligată să îi accepte propunerea: "Am lucrat cu plăcere cu comnul Dragnea, am avut încredere în el".

De asemenea, ea a fost întrebată de către magistrat dacă atunci când a dat examen la DGASPC a intervenit cineva pentru ea, spunând că i s-a dat bibliografia, care oricum era publică, dar că a învăţat: "Cumva da. Mi s-a dat bibliografia (...) Nu stiu dacă cineva a intervenit în favoarea mea atunci. Eu chiar am învăţat. A fost concurs. În afară de doamna director Alesu, nicio altă persoană din conducerea Directiei nu ne-a chemat să dăm explicaţii de ce nu venim la serviciu".

La această oră, continuă procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz în serviciu în cazul angajărilor fictive de la DGASPC, el urmând că fie audiat. De afară se aud huiduieli şi scandări "Dragnea, la puşcărie", ale protestatarilor rezist aflaţi în faţa ICCJ.