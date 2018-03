Avocatul Bombonicăi Prodana, ieșire virulentă la adresa unui judecător: 'Nu este corect să-ți dai cu părerea pe dosare pe rolul instanțelor'

Avocatul Toni Neacșu, care o reprezintă pe Bombonica Prodana, are o reacție dură la adresa judecătorului Cristi Dănileț, care a explicat ce înseamnă din punct de vedere juridic pasul făcut de Bombonica Prodana. Bombonica Prodana, fosta soţie a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie încetarea procesului împotriva sa în dosarul DGASPC Teleorman, susţinând că a achitat prejudiciul în acest dosar.

„Ca judecator in functie este corect, intelept si deontologic sa nu-ti dai cu parerea cum face d-ul Danilet despre dosare pe rolul instantelor, mai ales daca habar nu ai ce se afla in acestea.

Intrucat faptele care se imputa clientei mele Prodana Bombonica sunt de pana in 2010, am achitat prejudiciul care i se imputa, si am solicitat, in subsidiar fata de achitarea pe care o voi cere in raport de Decizia CCR pe abuz in serviciu castigata tot de noi in acest dosar, aplicarea art. 74/1 cod penal anterior, ca lege penala mai favorabila. Deci nu e vorba de cersit clementa, cum sugereaza d-ul judecator. Articolul cu pricina, specialistii stiu, a fost in vigoare o vreme scurta, dar inca poate produce efecte juridice, iar practica ICCJ o dovedeste. Oricum, e o problema strict tehnica, greu de dezbatut pe stiripesurse sau alte site-uri de stiri.

Deci nici vorba de recunoastere a faptei, ci maximizarea sanselor judiciare ale clientei mele. Ca avocat trebuie sa ai tot timpul o centura de siguranta in folosul clientului, iar eu niciodata nu tin toti asii juridici in aceeasi mana.

Toate comentariile referitor la ingreunarea pozitiei juridice a d-lui Liviu Dragnea sunt copilarii.”, scrie Toni Neacșu pe Facebook.

Bombonica Prodana nu a fost prezentă la proces, solicitarea fiind făcută prin avocatul său.