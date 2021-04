Mediul academic din Cluj mai dă un om în Guvern: Cristian-Marius Litan a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării

Cristian-Marius Litan a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu, informează Agerpres. Decizia a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.

Litan este prorector la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul FSEGA.

Litan și-a obținut licența la Cluj, diploma de master la Budapesta și doctoratul la Madrid, în 2007. A devenit prorector în 2016, când rectorul UBB era Ioan Aurel Pop, și a fost păstrat în funcție după alegerea lui Daniel David, fiind însărcinat cu administrația, patrimoniul și relația cu Senatul.

CV-ul lui Cristian-Marius Litan

Oct. 2012 - Prezent: Conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Oct. 2011 - Sept. 2012: Lector universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Mar. 2009 - Sept. 2011: Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Cursuri și seminarii:

- Statistică Descriptivă și Inferenţială (an I si II de licenţă/an I de master), Economie publică (an II licență), Bazele Econometriei (an III de licență), Econometrie Aprofundată (an I de master), Econometria Datelor Panel (an II de master).

Oct. 2007 - Feb. 2009: Economist, Banca Naţională a României, Departamentul de Politică Monetară şi Modelare, serviciul Modele Economice de Evaluare.

Oct. 2002 - Sept. 2007: Asistent Universitar în cadrul Departamentului de Economie al Universităţii Carlos III de Madrid.

Seminarii:

- Matematici pentru Economişti (clase de practică, an I de licenţă).

- Economie Industrială (clase de practică, an IV de licenţă).

- Statistică (clase de practică pentru programul doctoral, an I).

- Econometrie (clase de practică pentru programul doctoral, an I).