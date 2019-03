Memoriile lui Michelle Obama şi cartea lui Michael Wolff despre Donald Trump au fost nominalizate la British Book Awards

„Becoming”, cartea de memorii a lui Michelle Obama, fostă primă doamnă a Statelor Unite, şi volumul „Fire and Fury” al lui Michael Wolff despre Donald Trump au fost nominalizate la British Book Awards.

Cele două cărţi sunt nominalizate la categoria „non ficţiune”, una dintre cele opt ale premiilor.

Pe aceeaşi listă se mai află „Everything I Know About Love”, de Dolly Alderton, „First Man In: Leading from the Front”, de Ant Middleton, „The Secret Barrister”, semnată The Secret Barrister, şi „The Language of Kindness: A Nurse's Story”, de Christie Watson.

„Becoming” este selectată şi la categoria „audiobook”, alături de „Milkman” a Annei Burns, care a primit anul trecut Man Booker Prize şi care acum este nominalizată şi la categoria „ficţiune”.

Romanul „Normal People”, de Sally Rooney, se regăseşte în lista pentru „ficţiune”, alături de „Transcription”, de Kate Atkinson, Still Me”, de Jojo Moyes, „Tombland”, de C. J. Sansom, şi Why Mummy Swears”, de Gill Sims.

Un alt audiobook nominalizat este „Brief Answers to the Big Questions”, de Stephen Hawking, narat de actorul Ben Whishaw („Paddington”).

Pentru debut a fost aleasă„The Tattooist of Auschwitz”, de Heather Morris, care spune povestea adevărată a lui Ludwig 'Lale' Eisenberg, care a fost nevoit să tatueze numerele pe braţele colegilor de lagăr. În aceeaşi categorie au fost selectate „The Mermaid and Mrs Hancock”, de Imogen Hermes Gowar, „Never Greener”, de Ruth Jones, „Dear Mrs Bird”, de A. J. Pearce, „Lullaby”, de Leila Slimani, şi „The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle”, de Stuart Turton.

Fiecare dintre cele opt categorii ale premiilor are propriul juriu, iar câştigătorii vor fi anunţaţi pe 13 mai.