METROPOLA TV intră în rândul televiziunilor naționale cu vedete îndrăgite și emisiuni cu atitudine

Din 22 februarie, Metropola TV poate fi urmărită în toată țara și aduce telespectatorilor o nouă grilă de programe, cu emisiuni extrem de interesante, dezbateri pe teme de actualitate și realizatori îndrăgiți: Mădălin Ionescu, Mariana Cojocaru, Adrian Bucur, Edward Pastia, Dana Istrate, Gabriel Bălașu, Mariana Zberianu, Gabriela Maalouf, Georgia Dascălu, Cezara Munteanu, Alice Bodescu, Andreea Frățilă, Iulia Bălușă, Mihaela Popescu și Ionuț Becheru.

Pentru a găsi mai ușor Metropola TV, recomandăm telespectatorilor să rescaneze canalele operatorilor de cablu: RCS&RDS, TELEKOM, INES IPTV HD, NextGen SD, ORANGE TV și Vodafone. Metropola TV este în lista must carry 2021*.

Cunoscuta vedetă de televiziune Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai apreciați realizatori TV, va putea fi urmărit în show-ul care-i poartă numele, zilnic, de luni până joi, în intervalul 22:00 – 24:00, la Metropola TV. “MĂDĂLIN IONESCU SHOW” este un talk-show cu atitudine, care va prezenta povești extraordinare sau ieșite din comun, din perspective inedite, tranșante, acoperind o paletă largă de domenii de interes din actualitatea socială și de interes a zilei. “M-am întors în televiziune pentru o “revoluție de catifea”. Voi încerca să aduc dezbaterii de seară un spirit mult mai liber și o abordare ceva mai spectaculoasă a unor teme de interes”, susține Mădălin Ionescu.

Pe lista emisiunilor noi, care pot fi urmărite de luni, veți regăsi Direct din viitor și Fenomen social. Dragoste de România, emisiunea prezentată de Cezara Munteanu, urmează a fi lansată în luna martie.

DIRECT DIN VIITOR: Mariana Cojocaru, astroloaga vedetelor, vă dă întâlnire în fiecare zi la Metropola TV

[de luni până joi, de la 16:00 la 17:00, iar vinerea de la 21:00 la 23:00 într-o ediție specială]

DIRECT DIN VIITOR cu Mariana Cojocaru este emisiunea care aduce noutăți din Astrologie, Numerologie, Feng Shui, Bio-Energo-Terapie, Medicină Holistică și Științe Esoterice.

HOROSCOP. Ne reflectă acesta cu adevărat calea pe care am plecat în viață sau nu?

NUMEROLOGIE. Ne influențează cifrele viețile sau nu?

FENG SHUI. E aceasta o știință sau doar o invenție de marketing?

Indiferent de răspunsul pe care îl dăm acestor întrebări, ni se întâmplă, la un moment dat în viață, evenimente inexplicabile. Și atunci începem să căutăm răspunsuri.

De luni până joi, Mariana Cojocaru va ajuta telespectatorii să găsească tocmai aceste răspunsuri, la Metropola TV, între 16:00 și 17:00. Vineri seara este o ediție specială, de la 21:00 la 23:00.

Mariana Cojocaru [astrolog, psiholog, numerolog şi doctor în medicină genetică] a studiat psihologia, iar în anul 2007 a devenit membru cercetător al Federaţiei Americane a Astrologilor. Cea mai îndrăgită astroloagă din România a locuit timp de 4 ani în Thailanda, unde a studiat astrologia karmică: „Am pătruns tainele astrologiei karmice, am urmărit spiritul eliberat de suferinţă al călugărilor budhisti prin meditaţie, am descoperit taina mantrelor, incantaţiile, am înţeles importanţa comunicării mele cu natura". În cadrul emisiunii “Direct din viitor”, Mariana Cojocaru va oferi telespectatorilor informații foarte utile, va realiza astrograme live și va livra zilnic recomandări importante.

În fiecare zi, de luni până vineri, de la 13:00 la 14:00, la FENOMEN SOCIAL, alături de Gabriela Maalouf, plecăm de la întâmplări ce țin, aparent, de faptul divers și descoperim că fac parte dintr-un model, adică dintr-un... fenomen social. Ne considerăm un popor blând, dar violența domestică e larg întâlnită. Spunem despre noi că iubim copiii mai mult ca orice pe lume, însă sunt foarte dese cazurile în care părinții își bat proprii copii sau împart dreptatea cu forța în mijlocul tinerilor. Am vrea autorități puternice, dar fentăm legile cu prima ocazie. Avem impresia că pandemia prin care trecem nu ne afectează decât în mică măsură, însă statistica înregistrează o creștere alarmantă a cazurilor de sinucidere – și asta nu doar în România.

Cazurile de la care pornim pot părea dure, însă ele reprezintă modele de comportament, pe care psihologul Gabriela Maalouf le va discuta cu specialiști în sociologie, medicină, psihologie și cu alți oameni implicați în astfel de situații.

Psiholog și expert în parenting, Gabriela Maalouf este fondatoarea

Atelierului de Parenting “Ghidul Familiei Împlinite” și a lansat în România teoria “Parentingului Personalizat”, plecând de la practică și ajungând la teorie.

În fiecare zi, de luni până joi, de la 20:00 la 22:00 la Metropola TV urmăriți talk show-ul PRIME TIME cu Adrian Bucur. Cu peste 20 de ani de experiență în televiziune, radio și presă scrisă, jurnalistul Adrian Bucur aduce în centrul atenției chestiunile relevante ale zilei, pune întrebări și explică, pe înțelesul tuturor, alături de invitații săi, proximitatea și contextul... politic, social, utilitar sau cultural. Iar acestea sunt doar câteva dintre domeniile chestionate la zi.

Dana Istrate este prezentatoarea emisiunii ÎNTRE PRIETENI, difuzată de luni până vineri, de la 14:00 la 16:00, la Metropola TV. Dana este un jurnalist cu experiență și un realizator de emisiuni live extrem de creativ, permanent cu zâmbetul pe buze, care îți va însenina ziua și o va umple cu multă voie bună. În cadrul emisiunii, ca-între prieteni, puteți descoperi experiențele invitaților aleși "pe sprânceană", veți afla povești incredibile de viață, veți cunoaște oameni senzaționali care vă pot inspira, veți călători împreună cu cei mai în vogă vloggeri către destinații la care nici nu v-ați fi gândit, veți învăța cum puteți prepara rețete gustoase pentru cei dragi, totul presărat cu sfaturi utile de la psihoterapeuți, designeri de interior și experți în educație financiară. Iar cireașa de pe tort o reprezintă rubrica mondenă “Frătzi află tot”, realizată de frumoasa și eleganta Andreea Frățilă.

Georgia Dascălu este o tânără spontană, energică, plină de creativitate, iar în cadrul matinalului DIMINEȚI CU GEORGIA pe care îl realizează de luni până vineri de la 09:00 la 12:00, dezbate subiecte importante pentru tineri și comunitate, de la proiecte și evenimente, până la sfaturi utile și recomandări.

Edward Pastia realizează emisiunea economică DOAR O CIFRĂ SĂ-ȚI MAI SPUN, difuzată joia de la de la 17:00 la 18:00, un demers jurnalistic menit să ne învețe pe toți că nimic nu este gratis pe lumea asta. Că totul are un preț. ”Cifrele nu mai sunt demult doar sufletul matematicii. Ele dau astăzi imaginea putinței sau neputinței. Sunt partea din imaginea noastră. Generația 2.0, generația 3.0. Etichetăm, nu mai numărăm. Avem statistici, avem valori. Cu aceeași cifră poți fi purtat prin al nouălea cer sau, dimpotrivă, în adâncuri”, a explicat Edward Pastia.

În fiecare marți și miercuri, de la ora 17:00 la 18:00, petreceți 60 DE MINUTE cu Mariana Zberianu. Emisiunea va începe cu un grupaj informativ dinamic, scurt, care va cuprinde cele mai importante știri ale zilei. “Va continua apoi cu o discuție alături de invitatul pe care îl voi avea în fiecare ediție. Ne dorim mai mult decât o simplă emisiune în care să livrăm niște informații. Va fi o emisiune în care îmi doresc să explicăm și să aprofundăm informațiile pe care le livrăm publicului nostru astfel încât să existe conținut pe temele de interes”, a explicat Mariana Zberianu. Jurnalista are o experiență de peste 15 ani, a debutat în presa scrisă, apoi a continuat în radio și TV. A realizat sute de știri, transmisii live de la evenimente politice sau sociale, a fost prezentator de știri și realizator de emisiuni.

JURNALUL DE ȘTIRI de la ora 12:00 [de luni până vineri], prezentat de Iulia Bălușă, propune o abordare cu atitudine a subiectelor. Pentru că telespectatorul este asaltat preponderent de aspectele neplăcute ale vieții, Metropola TV își dorește să aducă în prim-plan și acele știri pozitive, știri prea des ocolite din jurnalele televiziunilor românești.

Departamentul de știri Metropola TV va încerca pur și simplu să prezinte realitatea așa cum este, și cu aspectele bune, nu doar cu aspectele negative. Profesionalismul redacțional, obiectivitatea, echilibrul si, pe partea tehnică, dinamicitatea montajului vor contribui la îmbunătățirea mesajului care ajunge la telespectatori.

La pupitrul Știrilor Metropola TV, telespectatorii îl vor întâlni pe Gabriel Bălașu care prezintă Jurnalul de seară cu cele mai importante știri ale zilei, de luni până joi, de la 19:00 la 20:00.

Alice Bodescu, de luni până vineri de la ora 17:00, este gazda emisiunii sportive de la Metropola TV: SPORT ARENA la zi. Alice iubește sportul și este pregătită să aducă în fața telespectatorilor o imagine nouă asupra celui mai dinamic și iubit domeniu, cu invitați apreciați, care au făcut carieră în sporturile pe care le practică. Alături de co-realizatorii emisiunii Robert Gherghe, Ionel Luțan și Daniel Nazare [care în weekend prezintă o ediție specială SPORT ARENA DE WEEKEND, sâmbăta de la ora 10:30 la 14:00], Alice dezbate cele mai interesante știri sportive și intră în culisele celor mai importante evenimente ale zilei.

Emisiunea UNU LA UNU, realizată de Mihaela Popescu, este o emisiune tip interviu difuzată în weekend, care își propune să prezinte telespectatorilor viața unor personalități marcante din lumea politică, economică, medicală și artistică, transpunând viața personajului în fața publicului. Sunt prezentate informații de actualitate, opinii și perspective ale personalităților, cât și ale realizatorului.

Emisiunea ȘCOALA @LTFEL are scop educativ și se adresează tinerilor între 10 și 18 ani [din clasele V – XII], oferind meditații online gratuite, cu accent pe materiile principale studiate în școală: limba și literatura română, matematică și istorie. În plus, în cadrul emisiunii sunt rubrici de dezvoltare personală, cunoaștere, IT și challenge-uri pentru eficientizarea timpului și a minții. În weekend, realizatorul emisiunii Ionuț Becheru le prezintă tinerilor Meserii de la A la Z, cu invitați care fac performanță în domeniul și meseria pe care o practică, din și cu pasiune.

DRAGOSTE DIN ROMÂNIA [din luna martie, la MetropolaTV] prezentată de Cezara Munteanu

Din luna martie, prin intermediul reportajelor realizate de echipa emisiunii “Dragoste de Romania”, telespectatorii Metropola TV vor cunoaște oameni care fac cinste României prin activitatea și realizările lor, care au curajul să afirme că își iubesc țara, care păstrează obiceiurile și tradițiile, care au locuit peste hotare și au ales să se întoarcă acasă, în țara în care s-au născut și să facă ceva folositor pentru comunitatea din care fac parte. Oameni de afaceri care au pornit de la zero și acum au companii reprezentative pentru România, companii care generează locuri de muncă, oameni care gândesc și simt românește.