'Mi-au zis că viața mea sexuală s-ar putea termina'

Unele boli grave nu provoacă la început semne și simptome, fiind descoperite întâmplător, în urma unor investigații medicale de rutină. De aceea, consultul medical periodic, urmat de analizele recomandate de medic, este esențial. În acest fel, pot fi diagnosticate din timp chiar și afecțiuni severe, astfel încât șansele de vindecare sunt mult mai mari, iar tratamentul este mai puțin invaziv. Printre bolile care produc manifestări clinice numai în stadii avansate se numără și cancerul de prostată, unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbații trecuți de 50 de ani.

În această situație s-a aflat și Sandu, în vârstă de 68 de ani. Având diabet, bărbatul era obișnuit să meargă periodic la medic. Astfel, din propria inițiativă, Sandu a făcut testul PSA (antigen specific prostatic), care ajută la identificarea unor afecțiuni ale prostatei. Pentru că valorile analizei au ieșit modificate, bărbatul a hotărât să investigheze mai mult. Medicul curant i-a recomandat o biopsie de prostată, însă nici acest rezultat nu a fost concludent. Pentru că era îngrijorat, Sandu a vrut să ceară o a doua opinie medicală. Astfel, printr-o recomandare, s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

„Am ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, la domnul Conf. Dr. Constantin Gîngu. Și de aici începe povestea frumoasă, pentru că dânsul m-a primit extraordinar. Este un om realmente deosebit. I-am explicat ce am pătimit până să ajung la dumnealui, i-am povestit și anumite lucruri mai puțin plăcute, pe care mi le spuseseră alți medici, care mie mi-au ridicat multe semne de întrebare. Unul dintre medici mi-a zis că după operație voi sta doar cu scutece pentru incontinența urinară și că îmi pot lua adio de la viața sexuală. Așa că am spus, bine, mulțumesc, dar eu nu îmi doresc așa ceva. Când am ajuns la SANADOR, am stat mult timp de vorbă cu domnul conferențiar și m-a liniștit, pentru că mă văzuse foarte agitat”, povestește pacientul.

La Spitalul Clinic SANADOR, Sandu a efectuat cea mai nouă procedură imagistică pentru evaluarea prostatei - rezonanță magnetică multiparametrică de prostată, urmată de o puncție prostatică de fuziune (fusion biopsy). În urma acestor investigații, diagnosticul de cancer de prostată a fost confirmat, iar pacientul a primit indicație pentru tratament prin prostatectomie robotică.

Conf. Dr. Constantin Gîngu a realizat operația cu ajutorul celui mai modern sistem robotic existent în prezent – robotul chiruirgical da Vinci XI, care asigură numeroase beneficii pentru pacient: timp redus de spitalizare, recuperare rapidă și risc scăzut de complicații. Operația a fost un succes, iar pacientul și-a păstrat funcțiile urinară și sexuală.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la investigații moderne pentru stabilirea diagnosticului și la tratament individualizat, astfel încât să fie obținute cele mai bune rezultate. Intervențiile chirugicale pentru cancer de prostată sau pentru adenom de prostată sunt realizate clasic sau minim invaziv, în funcție de indicația stabilită, la Spitalul Clinic SANADOR, într-unul dintre cele mai avansate blocuri operatorii din țară. Pacienții primesc asistență medicală de specialitate pe Secția de Anstezie și Terapie Intensivă acreditată ca secție ATI de categoria I – nivelul maxim de competență. În cazul unui cancer de prostată, tratamentul chirurgical poate fi completat cu proceduri oncologice, disponibile la Centrul Oncologic SANADOR.