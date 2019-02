Mișcare șoc pe piața financiar-bancară - Bank of America renunță la legendara titulatură Merrill Lynch

Bank of America renunță la numele „Merrill Lynch” pentru unele dintre diviziile sale, eliminând din piață o marcă cu o istorie îndelungată pe Wall Street, într-un efort de marketing de durată, anunță Reuters preluată de mediafax.

Banca de investiții și divizia de piețe de capital elimină numele vechi de 104 de ani pentru a deveni BofA Securities, iar activitățile de management al averilor vor fi numite "Merrill", fără Lynch.

Merrill Lynch Wealth Management, Merrill Edge și Merrill Guided Investing își vor păstra numele.

US Trust, banca privată a Bank of America care se ocupă de clienții foarte bogați va deveni Bank of America Private, iar Merrill Lynch Private Banking & Investment Group va deveni Merrill Private Wealth Management.

În trecut, rebrandingul s-a confruntat cu o anumită opoziție. Vârsta medie a consilierilor financiari este în jur de 55 – 60 de ani, și mulți sunt loiali mărcii pentru care au lucrat ani de zile.

Înainte de a fi cumpărat, în 2009, în timpul crizei financiare, Merrill Lynch era cunoscută drept o bancă de investiții puternică, cu un grup sclipitor de consilieri financiari. Marca a supraviețuit timp de un deceniu, spre deosebire de alte companii financiare, precum Lehman Brothers și Bear Stearns, ale căror nume au dispărut după ce au fost cumpărate.

Sub noul brand "Merrill", firma va lansa o nouă campanie de marketing.

Schimbările vin pe fondul dorinței Bank of America de a stimula moralul angajaților, după un an de scădere a cotei de piață și a veniturilor și o serie de plecări din managementul de top.