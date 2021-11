Michael Cohen, fost avocat personal al lui Donald Trump, a fost eliberat după o pedeapsă de trei ani de închisoare

Michael Cohen, fost avocat personal al lui Donald Trump, a fost eliberat după efectuarea unei pedepse de trei ani de închisoare pentru nereguli legate de finanţarea campaniei electorale a fostului preşedinte şi alte ilegalităţi, transmite Reuters.

Cohen, în vârstă de 55 de ani, a declarat reporterilor aflaţi în faţa Tribunalului Districtual din Manhattan că va fi sub supraveghere încă trei ani şi că intenţionează să colaboreze cu autorităţile pentru ”a se asigura şi şi alţii sunt traşi la răspundere pentru faptele lor ilegale şi că nimeni nu este considerat a fi deasupra legii”.

Câteva minute mai târziu, el a postat pe Twitter o fotografie cu el zâmbind în timp ce îşi afişează documentele de eliberare.

”Aşa arată în sfârşit libertatea!” a spus Cohen pe Twitter alături de o fotografie cu el însuşi, cu părul cărunt şi purtând o jachetă neagră de iarnă şi blugi. El se afla la volanul unei maşini.

Cohen, care s-a reprezentat singur pe tot parcursul procedurii penale, a pledat vinovat în decembrie 2018 pentru abateri în finanţarea campaniei, evaziune fiscală şi alte fapte.

Efectele devastatoare ale Covid-19 asupra populaţiei închisorilor din SUA au dus la eliberarea timpurie a lui Cohen dintr-o unitate federală din statul New York. Acesta petrecuse puţin peste un an în închisoarea din Otisville, New York, înainte de a fi trimis înapoi în apartamentul său de lux din Park Avenue pentru a-şi executa restul mandatului.

El a încercat să pună capăt reţinerii la domiciliu pe 29 mai, cu aproximativ şase luni mai devreme, spunând că a finalizat sute de ore de muncă şi cursuri în timp ce era închis cu mulţi alţi deţinuţi în Otisville, aflată la aproximativ 120 km nord-vest de apartamentul său.

Un judecător federal i-a respins însă cererea, ordonând ca el să rămână închis la domiciliu până pe 22 noiembrie, decizia reflectând mai mult de cinci luni de credite pentru bună purtare.