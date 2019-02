Mihael Cohen a prezentat DOCUMENTELE: Val de acuzații și probe împotriva lui Donald Trump, inclusiv cu actrița din filme pentru adulți

Fostul avocat personal al preşedintelui american Mihael Cohen a declarat miercuri, într-o audiere în Congres, că nu ştie dacă Donald Trump a colaborat cu Rusia pentru a obţine o victorie în alegerile prezidenţiale, în 2016, dar că are ”suspiciuni în acest sens”, relatează The Associated Press.

Cohen le-a spus membrilor Comisiei de control din cadrul Camerei Reprezentanţilor că a asistat, înaintea alegerilor, la momente în care Trump a fost informat despre publicarea de către WikiLeaks a unor e-mailuri aparţinând Partidului Democrat şi despre o întâlnire la Trump Tower la care au participat consilieri de-ai săi din campanie, fiul său mai mare şi o avocată rusă, Natalia Veselniţkaia.

Citește și: Reacția PSD cu privire la victoria lui Kovesi. Ce s-a spus

El a declarat că Trump i-a spus că fiul său mai mic ”are cea mai proastă judecată decât oricine alticineva în lume”, scrie news.ro.

Cohen a declarat, de asemenea, că Donald Trump Jr. “nu stabilea vreodată vreo reuniune, indiferent de importanţa ei, singur - şi cu siguranţă nu fără să se consulte cu tatăl său”.

Citește și: Gigi Becali reacționează! Ce are de spus după acuzațiile de ultraj

El s-a întors împotriva fostului său şef şi a cooperat cu procurorul special Robert Mueller în cadrul ”anchetei ruse”. El urmează să înceapă în mai să ispăşească o pedeapsă la trei ani de închisoare.

”NEADEVĂRAT”

Aceasta este replica pe care Roger Stone, un confident al lui Trump, i-a dat-o lui Cohen, după ce fostul avocat personal al preşedintelui l-a acuzat, în această audiere în Camera Reprezentanţilor, pe Stone i-a spus lui Trump că WikiLeaks se pregătea să publice e-mailuri dăunătoare campaniei lui Hillary Clinton în 2016.

Citește și: Reacția lui Ilie Năstase la aflarea deciziei Judecătoriei Sectorului 1. Ce a avut de spus fostul tenismen

Cohen l-a acuzat pe Stone i-a spus lui Trump în iulie 2016 că tocmai vorbise la telefon cu Julian Assange, un cofondator al WikiLeaks, şi că urma să aibă loc o ”descărcare masivă” de e-mailuri dăunătoare campaniei lui Clinton.

Cohen îl contrazice astfel pe Trump, care a declarat în mai multe rânduri că nu ştia nimic despre acest lucru, scrie news.ro.

Citește și: Dezvăluiri șocante! Cine i-a oferit votul de aur Laurei Codruța Kovesi

Era neclar imediat ce probe deţine Cohen pentru a-şi susţine acuzaţiile şi nici ce implicaţii juridice ar putea să aibă asupra lui Trump.

Stone a pledat nevinovat de influenţarea unor martori şi obstrucţionarea anchetei lui Mueller.

Citește și: Reacția PSD cu privire la victoria lui Kovesi. Ce s-a spus

”ADEVĂRUL DESPRE DOMNUL TRUMP”

Cohen şi-a cerut miercuri, în Congres, iertare Legislativului şi poporului americane pentru că a ”muncit să ascundă” de ele ”adevărul despre domnul Trump” atunci când ele aveau nevoie mai mare de el.

Michael Cohen le-a cerut de asemenea iertare congresmenilor pentru că a minţit Congresul în 2017. El a pledat vinovat de minţirea Legislativului, între alte acuzaţii, şi a fost condamnat la închisoare pentru acest lucru.

Citește și: Gigi Becali reacționează! Ce are de spus după acuzațiile de ultraj

”Pare incredibil că am fost atât de fascinat de Donald Trump încât am fost dispus să fac pentru el lucruri despre care ştiam că erau absolut greşite”, a declarat el în faţa membrilor Comisiei.

GRAŢIERE

Fostul avocat al miliardarului a declarat că nu ar accepta să fie graţiat de către preşedinte şi că nu a cerut graţierea.

Citește și: Reacția lui Ilie Năstase la aflarea deciziei Judecătoriei Sectorului 1. Ce a avut de spus fostul tenismen

El l-a acuzat pe Trump că i-a cerut să le dea bani unor femei care afirmă că au avut relaţii cu acesta, acuzaţii pe care Trump le respinge.

Michael Cohen a declarat în această audiere în Congres că depune aceste declaraţii pentru a clarifica anumite lucruri şi a încerca să repare unele greşeli pe care le-a făcut.

Citește și: Dezvăluiri șocante! Cine i-a oferit votul de aur Laurei Codruța Kovesi

CECURI

El a dezvăluit că Trump a semnat personal cecuri prin care i-a restituit banii pe care i-a plătit în schimbul tăcerii actiţei porno Stormy Daniels.

Cohen a prezentat miercuri Comisiei de Control şi Reformă a Executivului din cadrul Camerei Reprezentanţilor un cec în valoare de 35.000 de dolari, datând din august 2017.

Citește și: Reacția PSD cu privire la victoria lui Kovesi. Ce s-a spus

''Vă prezint o copie a unui cec de 35.000 de dolari pe care Trump l-a semnat personal când era deja preşedinte al SUA'', a semnalat Cohen în timpul unei audieri în Comisia pentru Control a Camerei Reprezentanţilor.

Conform afirmaţiilor sale, cecul, datat 1 august 2017, face parte dintr-o serie de 11 plăţi făcute de Trump fostului său avocat timp de un an în contul acelei sume pentru Stormy Daniels, alte cecuri fiind semnate de fiul preşedintelui, Donald Trump Jr., şi de directorul financiar al Organizaţiei Trump, Allen Weisselberg.

Citește și: Gigi Becali reacționează! Ce are de spus după acuzațiile de ultraj

Michael Cohen, odinioară un om de încredere al lui Donald Trump pentru care el a spus odată că este gata să "încaseze un glonţ", a susţinut în faţa comisiei Congresului că cel mai mare regret al său nu este faptul că a mijlocit plata către actriţa porno, ci că a minţit-o pe soţia lui Trump, Melania. ''Ea este foarte de treabă, un om bun. O respect mult şi nu merita asta'', a spus Cohen despre prima doamnă.

El a pledat vinovat de încălcarea legii finanţării campaniilor electorale în legătură cu un contract în valoare de 130.000 de dolari implicând-o pe Stormy Daniels. Ea afirmă că a avut o relaţie cu Trump, iar acesta neagă.

Citește și: Reacția lui Ilie Năstase la aflarea deciziei Judecătoriei Sectorului 1. Ce a avut de spus fostul tenismen

Cohen a declarat că i-a plătit personal banii lui Daniels. Însă actualul avocat la lui Trump, Rudy Giuliani, a declarat că Cohen a plătit printr-un acord de plată în avans (retainer agreement).

Potrivit procurorilor, Trump Organization i-a rambursat lui Cohen în rate lunare plata către Daniels. Ei precizează că Cohen a folosit facturi fictive pentru a ascunde natura acestot plăţi.

Citește și: Dezvăluiri șocante! Cine i-a oferit votul de aur Laurei Codruța Kovesi

Alt cec, din martie 2017, a fost semnat de către Donald Trump Jr. şi de către directorul financiar al lui Trump.