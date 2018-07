Mihaela Buzărnescu face declarații în urma calificării în turul trei la Wimbledon: 'Nu am jucat în anii trecuţi mai deloc pe iarbă, m-am adaptat foarte bine'

Mihaela Buzărnescu s-a calificat în turul trei la Wimbledon, după cu o victorie facilă, în minimum de seturi, în faţa britanicei Katie Swan, 6-0, 6-3. În turul următor, bucureşteanca o va întâlni pe Karolina Pliskova, favorită 7, informează Mediafax.

Într-un interviu pentru Eurosport, Mihaela a tras câteva concluzii după meci: "Într-adevăr, Katie e o jucătoare tânără, a avut tot publicul de partea ei, dar o ştiam de la turneele ITF. Şi m-am uitat împreună cu antrenorul meu (n.r. - Septimiu Frăţilă) la partidele ei. Eu am abordat o tactică foarte bună, pentru că ştiam că Swan e o jucătoare de temut.

Vezi și: Mihaela Buzărnescu, SUCCES ISTORIC: Românca s-a calificat în turul 3 la Wimbledon! Sorana Cârstea părăseşte turneul

Nu mă aşteptatm anul trecut, pe vremea asta, să ajung pe acest loc (n.r. - 28 WTA). Pe vremea asta, anul trecut, pierdeam în turul doi al calificărilor la Wimbledon. Dar antrenorul cu care am început să lucrez, Septimiu Frăţilă, mi-a zis că voi fi pătrunde în Top 100 până la finalul anului. Şi tata m-a ajutat foarte mult, el mi-a pus racheta în mână, a fost mereu foarte pozitiv", a spus Mihaela, la Eurosport. În 2017, pe vremea aceasta, Buzărnescu se afla pe locul 213 WTA.

Buzărnescu a avut o reacţie sinceră când a fost provocată de Eurosport să-şi caracterizeze jocul. "Nu am jucat în anii trecuţi mai deloc pe iarbă, anul acesta am mers la Nottinghnam, m-am adaptat foarte bine, dar jocul meu se vede foarte frumos pe iarbă, aşa am înţeles, nu simt un deranj foarte mare pentru că nu am evoluat prea mult pe această suprafaţă", a încheiat Mihaela, la Eurosport.