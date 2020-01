Mihai Rotaru, acționarul clubului Universitatea Craiova: 'Ne asumăm numirea lui Corneliu Papură în funcția de antrenor'

Mihai Rotaru, acționarul clubului Universitatea Craiova, a emis un comunicat, luni, prin intermediul paginii de Facebook a formației oltene, în care aduce anumite precizări referitoare la stafful tehnic, confirmând totodată și numirea lui Corneliu Papură în funcția de antrenor principal, anunță MEDIAFAX.

"Cu și despre „Știința”

Din păcate, începutul de an a adus în Bănie mici cutremure cauzate de despărțirea de domnul Victor Pițurcă, de desemnarea noului staff tehnic și de disensiuni între cei care împreună formează Universitatea Craiova: suporteri, jucători, legende ale clubului, foști antrenori sau actuali. Sunt lucruri care de-a lungul timpului pot apărea în viața unui club și pe care suntem obligați să le gestionăm cu atenție.

Este adevărat că niciodată nu s-a întâmplat ca după despărțirea de un antrenor să existe atâta vrajbă între noi toți, atâtea și atâtea reproșuri. Din păcate, presa a avut un rol important în a întreține această stare de lucruri. Când o redacție vine și-ți jignește jucătorii sau antrenorii, când inventează și manipulează, când discreditează colegi de-ai noștri, trebuie să răspundem. De ce spunem că manipulează?

- În sezonul în care la Universitatea Craiova s-au făcut unele dintre cele mai mari investiții în achiziția de jucători (investiții care vor continua și în perioada următoare), în dezvoltarea bazei de antrenament precum și în logistică, ni se reproșează că „nu vrem să băgăm mâna în buzunar”.

- În sezonul în care am făcut tot posibilul pentru ca niciun jucător să nu plece până la sfârșitul campionatului, ni se reproșează că ne uităm doar după profit și abia mai așteptăm „să dăm un tun”.

- În sezonul în care au fost aduși (sau încă facem tot posibilul pentru a-i aduce) toți jucătorii pe care cele două staffuri tehnice și i-au dorit suntem acuzați că partea sportivă nu contează.

- În sezonul în care ne aflăm în lupta pentru ambele trofee, tot ceea ce am construit este prezentat ca un fiasco total.

- Chiar dacă în ultimii ani antrenorii noștri au fost Mangia, Pițurcă, Mulțescu sau Cârțu, antrenori cu personalitate puternică, suntem acuzați că singurul scop este de a ne „juca de-a antrenorii”. Oare nu cel mai bine îi sunați pe ei pentru a afla care au fost coordonatele colaborării cu acționarii? Răspunsul îl știm. Pentru că întotdeauna la Universitatea Craiova nimeni, dar absolut nimeni, începând cu acționarii, președinții sau managerii, nu a avut voie să se amestece în partea sportivă a echipei. Acolo deciziile au aparținut și vor aparține în exclusivitate antrenorului principal indiferent de numele acestuia.

Știința a crescut an de an atunci când și-a păstrat și respectat principiile cu care a pornit la drum. De câte ori ne-am abătut de la ele, de atâtea ori am făcut un pas înapoi. Am lucrat în tot acest timp pentru a fi cei mai buni în:

- Planificare

- Organizare

- Managementul grupului", se arată în prima parte a comunicatului semnat de Rotaru.

Ulterior, acționarul Universității Craiova confirmă numirea lui Corneliu Papură în funcția de antrenor principal și anunță că obiectivul echipei este câștigarea titlului.

"Cu tot respectul față de celelalte competitoare din Liga 1, astăzi, Universitatea Craiova este poate cel mai bine organizat club din fotbalul românesc. Și ne mândrim cu asta. Și suntem convinși că dacă ne vom ghida după aceleași principii, vom deveni și sportiv clubul numărul 1. Dar pentru asta avem nevoie, în primul și în primul rând, de unitate și de încredere unii în ceilalți.

Astăzi, ne asumăm numirea domnului Corneliu Papură în funcția de antrenor principal. La calitățile pe care am mizat în alegerea pentru perioada precedentă în care a fost antrenor principal, acum putem să mai adăugăm una: rezultatele obținute. Pentru că domnul Papură a reușit în aceea perioadă două calificări consecutive în tururi superioare ale UEFA Europa League, precum și o medie de două puncte pe meci, medie care, dacă ar fi fost menținută astăzi, ne-ar fi plasat pe prima poziție a clasamentului. Și asta în condițiile în care timp de o lună și jumătate a jucat din 3 în 3 zile, cu deplasări în Azerbaidjan, Grecia sau Ungaria. Mai mult decât atât, considerăm că, în acest moment, avem un lot mult mai puternic decât a fost în primul mandat, cu jucători ca Nistor, Ivan, Mihăilă și Koljic (accidentați în acel moment), Cosic și Mățel. Credem totodată că jucători precum Martic, Mirko sau Mateiu, jucători ce au evoluat mai puțin sau deloc în ultima perioadă, vor aduce un plus valoric echipei. Și sperăm că în perioada imediat următoare să se mai alăture cel puțin un nume familiei noastre.

Și, nu în ultimul rând, Știința nu negociază cu antrenori prin intermediul presei. Am văzut că sunt câțiva care se „alintă” dând comunicate sau emițând păreri despre ce trebuie sau ce nu trebuie să facă Universitatea Craiova, dacă să băgăm sau să nu băgăm mâna în buzunar. Credem că asta nu le face cinste și, cu tot respectul, este mult mai bine ca și pe viitor fiecare să ne vedem de drumul nostru. Fără să însemne că nu le apreciem munca pe care o depun la cluburile la care-și desfășoară activitatea.

Pentru că suporterii reprezintă elementul central al filozofiei Universității Craiova, vom fi întotdeauna extrem de atenți la așteptările lor. Asta înseamnă că le suntem oricând la dispoziție pentru o întâlnire care să lămurească toate aspectele menționate în ultimele luări de poziție. Iar dacă vor există păreri diferite, sunt convins că vom avea maturitatea să le rezolvăm.

Nu contează cum se numesc jucătorii sau antrenorii noștri, ei vor avea parte întotdeauna de respectul, iubirea și susținerea noastră. Dar cine greșește, va plăti. Și așa s-a întâmplat întotdeauna. Dar va plăti proporțional cu greșeala făcută și nu va plăti pentru greșeli inventate. Iar ce se întâmplă în interiorul echipei va rămâne în interiorul echipei și asta fără să însemne că apărăm sau ascundem ceva. Dar nu vom accepta niciodată să ne spălăm rufele în spațiul public.

Pe 31 ianuarie începe mini-returul acestui final de campionat regulat. Sunt 4 meciuri de care pe care. 4 meciuri în care putem lua o opțiune serioasă pentru ceea ce ne dorim cu toții. Să fim campionii României. Dar pentru asta avem nevoie unii de alții"

Victor Pițurcă a părăsit funcția de manager al formației Universitatea Craiova la începutul anului 2020, după doar patru luni. În locul său a fost numit Corneliu Papură, cel care a mai fost principal în perioada aprilie-august 2019 și secund al lui Pițurcă în intervalul septembrie-decembrie 2019.

După 22 de runde scurse din actuala ediție de Liga 1, Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 37 de puncte.