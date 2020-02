Mihai Voicu îl va înlocui pe Lucian Ghinea la conducerea Bergenbier SA

Mihai Voicu îi va lua locul lui Lucian Ghinea, de la începutul lunii martie 2020, funcţia de director general al Bergenbier SA, parte a companiei globale Molson Coors, potrivit unui comunicat de presă al companiei notează Agerpres.

Acesta va superviza operaţiunile din România ;i va coordona întreaga agendă comercială. Mihai Voicu a preluat conducerea companiei de la Lucian Ghinea, care a decis să se retragă după o activitate de succes pe parcursul a peste 18 ani în industria berii."Am acceptat această provocare cu foarte mare onoare şi motivaţie, dedicându-mă în ultimii opt ani, alături de colegii mei, construirii şi accelerării drumului spre îndeplinirea viziunii noastre. Sunt bucuros că am alături o echipă puternică, pe care pot conta oricând. Eforturile noastre se vor concentra pe a accelera ritmul de creştere al companiei şi pe a oferi în continuare beri excelente ce pot fi savurate în momente speciale de către iubitorii de bere din România', a spus Mihai Voicu, director general Bergenbier SA.În ultimii şapte ani la conducerea Bergenbier SA, Lucian Ghinea a construit un portofoliu divers şi solid de branduri locale şi internaţionale, consolidând poziţia companiei printre cei mai mari jucători din industria berii din România.Mihai Voicu activează în cadrul grupului Molson Coors de peste opt ani şi are o experienţă comercială vastă, dobândită în rolul de Director de Vânzări Bergenbier S.A., cât şi în rolul de director general Kamenitza Bulgaria, poziţie pe care a deţinut-o în ultimul an. În noul rol va fi responsabil de conturarea strategiei Bergenbier S.A. în concordanţă cu priorităţile organizaţionale, de crearea parteneriatelor strategice şi consolidarea culturii companiei. Mihai Voicu va avea susţinerea unei noi echipe de conducere, care va fi definitivată şi anunţată la începutul lunii martie 2020."Suntem încântaţi să confirmăm că Mihai Voicu va prelua funcţia de conducere în cadrul Bergenbier SA, după un parcurs de succes într-o industrie plină de provocări. Sunt convins că abilităţile sale de lider şi în acelaşi timp de jucător de echipă, precum şi abilităţile sale de business, vor veni în sprijinul operaţiunilor noastre din România pentru a ne atinge ambiţia de a deveni Prima Alegere pentru Colegi, Clienţi şi Consumatori', a declarat Sergey Yeskov, managing director Molson Coors Central & Eastern Europe.Absolvent al programului de EMBA - General Management - la Tiffin University, Mihai Voicu are peste 18 ani de experienţă în FMCG, acumulând expertiză şi calităţi de leadership recunoscute în interiorul şi în afara companiei.Bergenbier SA este unul dintre cei mai activi producători de bere de pe piaţa românească, activând în România din anul 1994. Compania operează în prezent o unitate de producţie la Ploieşti, iar echipa numără aproximativ 650 de angajaţi. Bergenbier SA face parte din grupul Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume.