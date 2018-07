Mihaiela Iorga Moraru răspunde la acuzațiile că ar fi scos PISTOLUL în sediul DNA: 'Nu am nimic de ascuns, se pot solicita înregistrările video'

Mihaiela Iorga Moraru, procuror DNA, a fost acuzată de un alt fost procuror, acum afla în pușcărie, Marius Radu Vlădoianu, că l-ar fi audiat în sediul centru al Direcției cu pistolul pe masă și că i-ar fi cerut să facă denunțuri, mai ales împotriva Liei Olguța Vasilescu.

”Niciodată nu am spus că va fi achitat, legea nu îmi permite. Nu dețin pistol și nu am deținut niciodată. Nici eu și niciunul dintre ofițerii mei de poliție judiciară nu dețin pistol, nu cred că ei dețin pistol. Nu am nimic de ascuns. Se pot solicita înregistrările video din timpul audierilor. Eu nu i-am sugerat să facă denunț, nici nu i-am zis persoana împotriva căreia să facă.”, a spus Mihaiela Iorga Moraru la România TV.

